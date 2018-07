Boriss Džonsons atkal kļuvis par "The Daily Telegraph" komentētāju

"Viņš ir atpakaļ," laikraksts pirmdien deklarē savā pirmajā lappusē.

Džonsons, kuram bija vadoša loma "Breksita" referenduma kampaņā, 2016.gada jūlijā kļuva par ārlietu ministru.

Tad viņš bija spiests atteikties no saviem regulārajiem komentāriem laikrakstā. Pārstāvis sakariem ar presi skaidroja, ka darbošanās laikrakstā "nebūtu piemērota", ņemot vērā viņa jauno lomu.

Kad Džonsons atteicās no darba laikrakstā, viņš zaudēja arī 275 000 sterliņu mārciņu (311 000 eiro) atalgojumu, un viņam bija jāsamierinās ar pieticīgo 143 789 mārciņu ministra algu.

54 gadus vecais Džonsons karjeru sāka kā žurnālists, bet "The Daily Telegraph" ar pārtraukumiem strādājis 20 gadus.

Viņš bija "The Daily Telegraph" Briseles korespondents no 1989. līdz 1994.gadam. Pirms tam kāda nepatiesa citāta dēļ Džonsons bija zaudējis darbu laikrakstā "The Times".

Pirmdienas publikācijā Džonsons aicināja cilvēkus pozitīvāk raudzīties uz Lielbritānijas perspektīvām ārpus Eiropas Savienības (ES), tomēr pamatā šo tēmu apgāja, skaidrojot, ka pagaidām atturēsies no kārdinājuma "skandināt par "Breksitu"."