Saskaņā ar apsūdzībām 43 gadus vecais Alberts Burkevičs un 28 gadus vecā Izaura Burkeviča no 2016.gada jūlija līdz 2017.gada maijam vairākās reizēs personu grupā iegādājušies Latvijā vismaz pusotru kilogramu marihuānas, glabājuši to savās mājās Valgā un lielākos vai mazākos daudzumos nodevuši to vairākiem cilvēkiem Valgā un Tartu. Burkevičs atsevišķi vēl apsūdzēts, ka piegādājis diviem cilvēkiem Tartu vismaz 400 gramus marihuānas un sešas reizes vadījis transportlīdzekļi bez vadītāja tiesībām.

Viņiem tiesa piespriedusi attiecīgi sešu un piecu gadu cietumsodu.

Tikmēr 50 gadus vecais Ivailo Sīmans un 51 gadus vecā Lunda Mitrauska apsūdzēti, ka laikā no 2013. līdz 2017.gadam iegādājušies vismaz vienu kilogramu marihuānas, ko, sadalītu mazākās porcijās, nodevuši citiem cilvēkiem galvenokārt savas dzīvesvietas apkaimē Tartu. Viņiem piespriests piecarpus gadu ieslodzījums.

Burkevičs iepriekš krimināli sodīts gan Igaunijā, gan Latvijā, Sīmanam nav citas spēkā esošas sodāmības, bet neviena no abām sievietēm iepriekš nav sodīta.

"Konsekvents Dienvidu prefektūras narkotiku noziedzības apkarošanas vienības darbs mums ļāvis apturēt nelikumīgu, gadiem ilgu sistemātisku marihuānas izplatīšanas biznesu un panākt šīsdienas lēmumu tiesā," norādījusi Igaunijas Dienvidu rajona prokuratūras prokurore Jane Pajusa.

Vienlaikus viņa atzīmējusi, ka tiesa gan atzinusi apsūdzībā minētās epizodes par pierādītām, tomēr abiem apsūdzētajiem vīriešiem piespriedusi vieglākus sodus, nekā pieprasīja prokuratūra, un nav arī piedzinusi no apsūdzētajiem gandrīz 25 000 eiro, kas gūti kā ieņēmumi no noziedzīgajām darbībām, tāpēc prokuratūra iepazīsies ar tiesas sprieduma pamatojumu un lems, vai to nepārsūdzēt Tartu apgabaltiesā.

Kā uzsvēris Igaunijas Policijas un robežapsardzes pārvaldes Dienvidu prefektūras narkotiku noziedzības apkarošanas vienības vadītājs Kristjans Tommingass, narkobizness notiesātajiem faktiski bijis dzīvesveids.

"Ja bērns pozē fotogrāfijai ar kilogramu smagu kaņepju paku un naudu, tā ir šokējoša aina, kas nepārprotami liecina par briesmām, ka vecāki, kas saistījušies ar narkobiznesu, jau no paša sākuma laupa savam bērnam jebkādu iespēju atrast dzīvē pareizās vērtības," viņš norādījis.

Pēc Tommingasa teiktā, šī noziedzīgā ceļā iegūtā nauda nav palīdzējusi grupējuma locekļiem uzlabot savu dzīves līmeni, jo lielākā daļa no tās nospēlēta kazino. "Citiem vārdiem runājot, tas ir apburts loks, kurā par narkotikām ieņemtā nauda palīdzējusi uzturēt spēcīgu atkarību no kazino, vienlaikus iegādājoties narkotikas arī sev pašiem," piebildis policijas pārstāvis.

Grupējuma darbība tika apturēta 2017.gada pavasarī, kad Valgā par mēģinājumu ienest Igaunijā no Latvijas narkotikas tika aizturēti grupējuma locekļi un vienlaikus aresti tika veikti arī Tartu.