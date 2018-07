44 Foto 500 kaili austrālieši uz lielveikala jumta pozē iespaidīgām mākslas fotogrāfijām +40

Dalībnieki, kurus izvēlējās no 12 000 kvēliem pretendentiem, pozēja stāvot uz betona, pārklāti ar caurspīdīgu sarkanu audumu, kamēr gaisa temperatūra vējā bija ap 7 grādiem pēc celsija.



Fotosesija notika uz Melburbas priekšpilsētas “Woolworths” supermārketa jumta autostāvvietas. Vietējie mediji ziņo, ka veikala vadība sākotnēji atteica Tunika komandai iespēju rīkot fotosesiju, jo tas rosīgajā nedēļas nogalē sagādātu apgrūtinājumu daudzajiem apmeklētājiem.

Kailajiem modeļiem uz jumta nācās izturēt vēso vēju, kas temperatūru pazemināja līdz 7 grādiem pēc celsija. (Foto: EPA/LETA)

Mazumtirdzniecības gigants vēlāk tomēr deva atļauju izmantot supermārketa jumta autostāvvietu agrā pirmdienas rītā. Tuniks tika ielūgts kā viens no vietējā mākslas festivāla viesiem.



Spensers Tuniks par fotosesiju saka: "Virs mums bija ideāls mākonis, kas aizsedza sauli. Man ļoti paveicās. Strādāju ātri, lai pasargātu modeļus no pārsalšanas, šķiet, ka sanāca skaisti mākslas darbi."



Fotosesijas dalībniece Hloja Horlere: "Sākotnēji es biju nedaudz nobijusies, jo es nekad iepriekš to nebiju darījusi, taču tiklīdz visi izģērbās, manas bailes pārgāja."