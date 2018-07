Traģēdija Turcijā: ceļā uz Stambulu no sliedēm noskrien cilvēku pilns vilciens, 10 mirušie

Vilciens ar 360 pasažieriem bija ceļā no Uzunkepri uz Stambulu, kad netālu no Čorlu noskrēja no sliedēm seši tā vagoni. Pēc amatpersonu teiktā, negadijuma cēlonis bijs lietusgāžu izraisīts zemes nogruvums zem sliedēm. Ievainotie evakuēti ar Turcijas bruņoto spēku nosūtītiem helikopteriem.

