Meitenes mirstīgās atliekas atrastas krūmu pilnā mitrā vietā turpat Bjutas salā, Rotsejas reģionā. Bērna līķis gulējis brikšņos pie kāda pamesta hoteļa, raksta britu mediji. Autopsijā secināts, ka sešgadniece ir noslepkavota, bet pirms tam arī izvarota.

Meitene pazuda 2.jūlijā, un jau 5.jūlijā Lielbritānijas policija aizdomās par viņas slepkavību arestējusi 16 gadus vecu pilsoni,, kura vārdu drošības labad patlaban patur noslēpumā.

Grīnokas tiesas namā pusaudzim uzrādītas apsūdzības izvarošanā un tiesa, visticamāk, turpināsies nākamnedēļ. Britu policija neatklāj detaļas, kā tieši mazā meitene nogalināta, taču apstiprina, ka viņa mirusi vardarbīgā nāvē.

Bērns pazudis no vecvecāku mājām

Kā vēsta "The Sun", Aleša Makfaila pirms pazušanas uzturējusies savu vecvecāku mājā kopā ar savu tēvu Robertu, kur visi baudījuš vasaras brīvdienas. Meitenes 23 gadus vecā māte Džordžīna Lokreina nav bijusi kopā ar ģimeni. Par to, ka meita pazudusi, mammas uzzinājusi no "Facebook", kad radi Bjutas salā jau bija izvērsuši meklēšanu.

Alešas līķis atrasts aptuveni 20 minūšu ilga gājiena attālumā no vecvecāku mājām, kur viņa pēdējoreiz redzēta dzīva. Viesnīcas ēka, kuras tuvumā meitene ieraudzīta, celta septiņdesmitajos gados un jau sen stāv pamesta.