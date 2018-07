Mātes raud, un visa pasaule seko līdzi alā iesprostotajiem bērniem. Elons Masks piedāvā īpatnēju veidu, kā zēnus varētu glābt

BBC vēstīja, ka bijušais Taizemes jūras spēku ūdenslīdējs ceļā uz alas ārpusi zaudēja samaņu. "Viņa darbs bija nogādāt skābekli, bet viņam pašam nepietika ceļā atpakaļ," sacīts oficiālajā paziņojumā. No alas ūdenslīdēju izcēla viņa pārinieks, tomēr atdzīvināšanas mēģinājumi bijuši veltīgi. Bērnu glābšanas operācijā šobrīd iesaistīti aptuveni 1000 cilvēki, tostarp jūras spēku nirēji, militārais personāls, kā arī civilie brīvprātīgie.

Vienlaikus slavenais "SpaceX" un "Tesla" šefs Elons Masks nācis klajā ar veidu, kādā varētu bērnus izglābt, šodien ziņo "The Independent".

Pašlaik dienesti cenšas atrast drošu veidu, kā bērnus izņemt no alas, kuras apkārtne ir ūdens pilna un līdz zēniem var nokļūt tikai ar niršanas palīdzību. Pastāv bažas, ka bērni glābšanas operācijā varētu vienkārši noslīkt. Elons Masks piedāvā alā ievadīt mazu caurulīti, kuru piepūšot piepildītu gaiss, un pa cauruli bērni varētu iznākt laukā. Caurulei piepūšoties, tā arī izspiedīs ūdeni uz ārpusi, tādējādi atbrīvojot sausu ceļu bērniem. Masks ierosina alā ielaist neilona cauruli, kas būtu ap vienu metru plata, un tad to piepūst ar gaisu, atsaucoties uz zinātnieka pausto tviterī, raksta "The Independent". Tas būtu gaisa tunelis zem alas ūdens, apmēram 70 centimetru plats," raksta Masks. Viņa kompānijas "SpaceX" inženieri sestdien izbrauc uz notikuma vietu Taizemē. "Iespējams, situācija ir daudz sarežģītāka nekā es to redzu patlaban. To ir ļoti grūti novērtēt, neredzot apstākļus personiski," paudis Masks.

Jau vēstījām, ka Taizemē alā atrasti pirms vairāk nekā padsmit dienām pazudušie 12 zēni un viņu futbola treneris. "Viņi praktizējas uzlikt maskas un elpot zem ūdens," paziņoja Čiangrajas provinces gubernators un glābšanas misijas komandieris Narongsaks Osotanakorns. "Taču plūdu ūdeņi alā ir pārāk augsti, lai viņi varētu nirt. Ideāla situācija būtu, ja ala būtu pilnīgi sausa, taču tas ir pārāk ilgi. Viņiem alā ir pietiekami daudz pārtikas un tiklīdz ūdens līmenis būs pietiekami zems, mēs viņus vedīsim ārā."

Zēni vecumā no 11 līdz 16 gadiem un viņu futbola treneris 23.jūnijā devās izpētīt alas, kas atrodas 1000 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bangkokas netālu no Mjanmas robežas. Zēnus un viņu treneri otrdien atrada karaflotes īpašo uzdevumu spēki un tagad glābējiem jāizsūknē plūdu ūdens no alām, lai cilvēkus varētu no turienes izvest. Pie viņiem nokļuvuši mediķi un nogādājuši viņiem nepieciešamos materiālus.