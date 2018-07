“Somiem būt laimīgiem nozīmē dzīvot atturīgu, sabalansētu, stabilu dzīvi,” BBC skaidro Laimes pētījumu institūta direktors Meiks Vikings. Šis Dānijas neatkarīgais analītiskais centrs pēta labklājības un laimīgas dzīves jautājumus.

Svarīgākās vērtības

Somijā augstu vērtē izglītību, ģimeni, cilvēktiesības, rūpējas par ekoloģiju, nopietni izturas pret dzimumu līdztiesību, līdzsvaro darbu un ģimenes dzīvi.

Viens no pētījuma autoriem, Britu Kolumbijas universitātes goda profesors Džons Hellivels no Kanādas skaidro, ka runa nav vienkārši par emocijām, bet dzīves kvalitāti, it īpaši veselīga mūža ilgumu un iekšzemes kopprodukta apjomu uz vienu iedzīvotāju.

Uzticas pat svešiniekiem

“Bet ir vēl kaut kas: rūpes citam par citu, iespēja rēķināties ar kāda atbalstu sarežģītā dzīves situācijā, brīvība veikt svarīgu dzīves izvēli, sabiedrības atbalsts,” uzsver Hellivels. No visām Eiropas valstīm Somijā ir arī augstākais uzticības līmenis pret nepazīstamiem cilvēkiem.

“Runa ir par uzticību un augstsirdību, un Somijas reitings šajos rādītājos ir ļoti augsts,” teic profesors, piebilstot, ka Skandināvijā kopumā sabiedrībā ir daudz mazāka nevienlīdzība.

Visgodīgākie pasaulē

Sociālās psiholoģijas pētnieks Frens Martels no Helsinku universitātes tam piekrīt: “Uzticība pie mums spēlē milzīgu lomu. Cilvēki grib, lai viņus uzskata par uzticamiem. Ja jūs pazaudēsiet uz ielas maku, nevajag pārdzīvot, tas pie jums atgriezīsies – kā likums, ar visu saturu.”

Žurnāls "Reader’s Digest" reiz eksperimentā pārbaudīja godīguma līmeni dažādās pilsētās, un visvairāk nozaudēto maku atguva tieši Helsinkos.

Somijas balerīna Minna Tervamjaki par to pārliecinājās reāli – viņa aizmirsa parkā uz sola somiņu ar naudu un personīgām lietām. Pēc 15 minūtēm Tervamjaki attapās, bet neuztraucās, jo bija pārliecināta, ka soma ar visu saturu būs vietā. Tā arī bija.

“Šeit es jūtos drošībā. Esmu pārliecināta: tā ir viena no galvenajām sajūtām visiem, kas dzīvo Somijā – drošība. Mēs uzticamies cits citam,” BBC teic Tervamjaki, kura pērn pretendēja uz vispozitīvākā Somijas cilvēka titulu. To piešķir kompānija "Positiivarit Oy", tā ražo produkciju, kas iedvesmo pozitīvam skatījumam.

Ir arī ēnas puse

Neraugoties uz laimes rādītājiem, dzimstības līmenis Somijā krītas, liecina Nacionālā veselības un labklājības institūta dati. Pērn piedzimuši 50 858 mazuļi, par 5% mazāk nekā 2016. gadā. Tik zems dzimstības līmenis bijis 1868. gadā, kad Somijā bija bads.

Pētnieks Mika Gislers brīdina, ka zemā dzimstība radīs problēmas pēc 20 līdz 30 gadiem, jo valstī būs mazāk nodokļu maksātāju un tāpēc var būt nepieciešams piesaistīt vairāk imigrantu.

Viņš arī norāda, ka dzimstības palielināšanai nepietiek ar valsts sociālo atbalstu: “Mums ir jāizveido sabiedrība, kurā cilvēki vēlas bērnus.”

Vislaimīgākās valstis: TOP10

Somija.

Norvēģija.

Dānija.

Islande.

Šveice.

Nīderlande.

Kanāda.

Jaunzēlande.

Zviedrija.

Austrālija.

Latvija ierindota 53. vietā, vienu augstāk nekā pērn. Lietuva ir 50. vietā, Igaunija – 63. vietā.

Latvietis vērtē somu laimes formulu

Foto: Rojs Maizītis

Mūsu tautietis Dāvis Nore kopš 2016. gada pavasara strādā Somijā par mārketinga dizaineri firmā "Fingersoft", kas izstrādā spēles telefoniem. Par pētījumu viņš saka:

“Paši somi izdzirdot, ka esot laimīgākā nācija pasaulē, sākotnēji tās sauc par muļķībām, daļēji mentalitātes dēļ, kas ir salīdzinoši līdzīga latviskajai.

Tomēr, pārdomājot dziļāk, somi atzīst, ka laimes formula varētu būt – lielās devās labs, melns humors, daba, kur paslēpties no visiem apkārtējiem un pabūt ar sevi (ne velti uz vienu somu kvadrātmetru daudzums vientulībai ir pietiekams), savu šķipsniņu laimes dod arī neaprakstāms kafijas un lonkero (long drink – ilgi baudāms dzēriens) patērēšanas daudzums.

No biznesa viedokļa skatoties, stabilitāti dod domāšana par nākotni un savstarpējā uzticība – uzmešanas riski šeit ir ļoti mazi. Kā paši somi saka – valdība laiku laikos ir bijusi sūdīga, bet mēs esam laimīga ar to, ka mums vismaz tāda ir. Rezumējot – iespējams, laime slēpjas, pieticīgi dzerot kafiju vienam pašam meža vidū.”