Pirotehnikas izraisītos sprādzienos Meksikā daudz mirušo

Vienu no sprādzieniem nofilmēja vīrietis, kurš tobrīd brauca garām. Pēc pirmās eksplozijas notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji, policisti un glābēji, kuri tika pakļauti otrajam sprādzienam. Amatpersonas ziņo, ka daži no viņiem tika nogalināti.



Tas ir jaunākais no incidentiem pirotehnikas veikalos, darbnīcās un noliktavās Tultepekas pilsētā, kas ir slavena ar pirotehnikas ražošanu.

Glābēji pārmeklē sprādziena vietu. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Vietējais pirotehnikas ražotājs Valente Rojas stāsta: "Daudzos gadījumos pirotehnikas ražotāji nemaz neveic materiālu pārbaudi. Daži no tiem ir nemarķēti, daži marķēti, citiem pat nav procentuālas atzīmes par tā saturu. Tas rada problēmas."

2016. gada decembrī vairāki masīvi sprādzieni vietējā tirgū nogalināja 30 cilvēkus. Pēc jaunākā negadījuma Meksikas civilās aizsardzības aģentūra paziņoja, ka šajā apgabalā tiks apturēta uguņošanas ieroču pārdošana, kā arī tiks pārskatītas pirotehnikas ražotāju atļaujas.