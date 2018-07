2002. gadā Rubens, iebraucējs no Bangladešas, atvēra Palermo vecpilsētā savu mazo biznesu – naudas pārvedumu biroju tirgotāju iecienītajā ielā "Via Maqueda". Tieši šeit desmit veikalnieki no Bangladešas un viens no Tunisijas apvienojās, lai nemaksātu izspiedējiem, raksta "Deutche Welle".

Bandīti laužas veikalā

“Šajā ielā agrāk bija bruņotu laupīšanu gadījumi,” Rubens stāsta intervijā "Deutche Welle". “Reizēm es biju spiests maksāt, lai tikai varētu turpināt darbu.” Reketieri parasti pieprasījuši 40 līdz 50 eiro nedēļā.

2015. gadā pēc laupīšanas mēģinājuma Rubens sāka turēt savas bodītes durvis slēgtas, un klientiem bija jāspiež zvana poga, pirms saimnieks ielaida iekšā. Izspiedēji vairākkārt centās ielauzties, ārā pastāvīgi dežurēja astoņi līdz desmit gangsteri, dienu un nakti.

Tagad darba laikā durvis ir vaļā, kopš noziedznieki saukti tiesas priekšā. Tikai tam vispirms vajadzēja upuri – 2016. gadā Emanuels Rubino, kurš terorizēja visu kvartālu, gaišā dienas laikā iešāva galvā Jusufam Suso no Gambijas.

Vairs nav jābaidās

Brīnumainā kārtā afrikānis izdzīvoja, sākās protesti, un Rubino notiesāja uz 12 gadiem cietumā. “Tagad man vairs nav jābaidās,” saka Faisals, rādot banknošu paciņu kādā lielveikalā. Viņš ir viens no tiem, kas vērsās policijā pret Rubino bandu.

Tirgotājus iedrošināja "Addio Pizzo" ("Ardievu, šantāža" – itāļu val.), grupa, kas kopš 2004. gada atbalsta uzņēmēju cīņu pret mafiju. Daniele Maranano no "Addio Pizzo" uzsver, ka vienmēr aicina kopīgi ziņot par noziegumiem – jo vairāk cilvēku, jo mazāks risks.

Foto: Shutterstock

2016. gadā tiesas priekšā sauca desmit bandītus par izspiešanu, laupīšanām, dedzināšanu un miesas bojājumu nodarīšanu. Cietušo vidū ir arī vietējie, bet no viņiem neviens neparakstīja iesniegumu policijai. Daudzi joprojām labāk atpērkas no mafijas, atzīst "Addio Pizzo".

Sevi piesaka nigēriešu mafija

Tomēr agrākā kārtība, kad mafijas bosi nodeva pilsētas rajonus savu padoto kontrolei, vairs nepastāv, "Deutche Welle" apgalvo Palermo mērs Leoluka Orlando.

Tas gan nenozīmē, ka vairs nav nekādu problēmu, tāpat arī ne jau visi imigranti ir kristālskaidri. Pašai itāļu mafijai jārēķinās ar jauniem konkurentiem – pēdējos gados sevi piesaka nigēriešu grupējums "Melnais cirvis". Nesen notiesāja 14 bandītus par piederību mafijai, un tas ir pirmais gadījums, kad itāļu Temīda vērsusies pret ārzemnieku organizētās noziedzības struktūru.

"Addio Pizzo" ir arī izveidojusi tīklu, kas apvieno tūkstošiem veikalu – ja ieeju rotā organizācijas uzlīme, šeit atsakās maksāt izspiedējiem. Pircēji ar savu izvēli var atbalstīt šo cīņu.