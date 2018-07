Uzrunājot savus atbalstītājus Montānā, Tramps ceturtdien neklātienē vērsās pie Vācijas kancleres Angelas Merkeles, norādot, ka Berlīnei ASV sniegtā Eiropas aizsardzība nozīmē ļoti daudz, kamēr, ko tā dod Savienotajām Valstīm, viņš īsti nezinot.

Kamēr ASV gādā par Eiropas aizsardzību, tikmēr eiropieši slēdz ar Krieviju naftas un gāzes darījumus, kas Maskavai ienes milzu summas, norādīja Baltā nama saimnieks.

"Viņi vēlas aizsardzību pret Krieviju, taču maksā krieviem miljardiem dolāru, bet mēs esam muļķi, kas par to visu norēķinās," uzsvēra prezidents, izpelnoties auditorijas ovācijas.

"Es gatavojos NATO pateikt, lai viņi sāk maksāt savus rēķinus. Savienotās Valstis neliksies ne par ko zinis," piebilda Tramps.

Viņš uzsvēra, ka ASV aizsardzībai atvēl četrus procentus no sava iekšzemes kopprodukta, kamēr Vācija apņēmusies tērēt vien 1,5% no sava IKP, lai gan pat to tā vēl nav sasniegusi. Tajā pašā laikā saskaņā ar NATO dalībvalstu vienošanos visi sabiedroti apņēmušies aizsardzībai atvēlēt vismaz divus procentus no IKP.