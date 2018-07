Taizemē alā iesprostotie zēni gatavojas glābšanas operācijai un apgūst niršanu

"Viņi praktizējas uzlikt maskas un elpot zem ūdens," paziņoja Čiangrajas provinces gubernators un glābšanas misijas komandieris Narongsaks Osotanakorns. "Taču plūdu ūdeņi alā ir pārāk augsti, lai viņi varētu nirt. Ideāla situācija būtu, ja ala būtu pilnīgi sausa, taču tas ir pārāk ilgi. Viņiem alā ir pietiekami daudz pārtikas un tiklīdz ūdens līmenis būs pietiekami zems, mēs viņus vedīsim ārā."

Alā iesprostotie zēni saņēma mediķu aprūpi un šobrīd iziet niršanas apmācību. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Zēni vecumā no 11 līdz 16 gadiem un viņu futbola treneris 23.jūnijā devās izpētīt alas, kas atrodas 1000 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bangkokas netālu no Mjanmas robežas.

Zēnus un viņu treneri otrdien atrada karaflotes īpašo uzdevumu spēki un tagad glābējiem jāizsūknē plūdu ūdens no alām, lai cilvēkus varētu no turienes izvest.

Pie viņiem nokļuvuši mediķi un nogādājuši viņiem nepieciešamos materiālus.

Šobrīd tiek izskatītas divas iespējas grupas izvešanai. Pieredzējuši nirēji viņus varētu izvest pa galveno alas ieeju, vai arī glābēji varētu izurbt caurumu alā, pa kuru viņus varētu izcelt. Priekšroka tiek dota pirmajam variantam un tādēļ glābējiem ir nemitīgi jāatsūknē ūdens, lai atbrīvotu applūdušos alas posmus.