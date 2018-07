"Ir jābūt skaidrībai par to, kas ir mūsu sabiedrotie, un kas ir mūsu pretinieki. Un pagātnē mūsu pretinieks bija Padomju Savienība, un šodien tāda ir Krievija. (..) Protams, arī Krimas aneksija ir kaut kas, ar ko nedrīkst samierināties, tā ir bijusi mūsu nostāja visu laiku. Un Kongress ir šīs aneksijas dēļ piemērojis Krievijai sankcijas. Šīs sankcijas turpinās, mūsu prezidentam ir jāpakļaujas šīm sankcijām, jo tāds ir likums," saka republikānis Fleiks no Arizonas štata. Tikmēr konkurējošās Demokrātu partijas senators Kriss Kūnss, kurš ievēlēts no Delavēras štata, norāda, ka Trampa rīcību grūti paredzēt. Tāpēc nevar droši prognozēt, kā ASV prezidents rīkosies sarunās vispirms ar NATO valstu vadītājiem un pēc tam ar Krievijas prezidentu.

Senators Kūnss par satraucošiem sauc Trampa nesenos izteikumus par to, ka Eiropas Savienība (ES) tikusi izveidota, lai izrādītu pretestību Amerikas interesēm. "Šie izteikumi liek ļoti satraukties. ES pavisam noteikti netika izveidota, lai konkurētu ar ASV. Tā bija izveidota ar ASV atbalstu. ES bija izveidota, lai Eiropā valdītu miers, pārticība un kopība. Un NATO kalpojusi kā organizācija, kas nodrošina Eiropas kopīgo aizsardzību. Un neviena no šīm organizācijām nav drauds vai sāncensis ASV. Mans uzskats ir tieši pretējs - stipra ES ir labākais iespējamais partneris ASV," norāda Kūnss.

ASV senatoru un kongresmeņu delegācijas vizīte Rīgā notiek pirms šomēnes gaidāmā NATO samita Briselē un ASV prezidenta Trampa tikšanās ar Krievijas prezidentu Putinu uzreiz pēc tam. Latvijā ieradušies Kongresa pārstāvji gan no Trampa Republikāņu partijas, gan konkurējošās Demokrātu partijas. Vizītes mērķis ir pirms gaidāmā NATO līderu samita apliecināt atbalstu Baltijas valstu drošības stiprināšanai un partnerībai ar ASV.

"Pastāv visu iesaistīto, abu partiju atbalsts NATO aliansei, un mūsu saistībām. Šajā delegācijā ir republikāņi un demokrāti, un Pārstāvju palātas un Senāta locekļi. Un mūsu ziņa Latvijai ir, ka mēs esam šeit, mūsu uzticība NATO ir stipra, tā turpināsies," saka Fleiks, kurš vada delegāciju. Arī Kūnss norāda: "Mēs esam šeit, lai uzzinātu vairāk par Latvijas stipro partnerību ar ASV un NATO. Lai apliecinātu, ka, neraugoties uz to, ko kāds pasaka "Twitter", mēs Kongresā novērtējam Latvijas tautas nestos upurus un partnerību." Par tuvu neiespējamu senatori dēvē arī "The Washington Post" rakstīto, ka ASV apsver karaspēka izvešanu no Vācijas, kur ASV spēki atradušies kopš Otrā pasaules kara.

Kā ziņots, senatori Latvijā viesojās no svētdienas līdz otrdienai. Viņi tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) un citām Latvijas augstākajām amatpersonām.