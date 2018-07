Laimīga izglābšanās: Taizemē atrasti pirms 9 dienām alā pazudušie 12 zēni un viņu treneris

Zēni vecumā no 11 līdz 16 gadiem un viņu futbola treneris 23.jūnijā devās izpētīt alas, kas atrodas 1000 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bangkokas netālu no Mjanmas robežas.

Zēnus un viņu treneri atrada karaflotes īpašo uzdevumu spēki un tagad glābējiem jāizsūknē plūdu ūdens no alām, lai cilvēkus varētu no turienes izvest.

12 zēni un viņu futbola treneris alā pavadīja 9 dienas. (Foto: EPA/LETA)

"Viņi visi ir drošībā, taču misija nav pabeigta," sacīja Čiangrajas provinces gubernators Narongsaks Osotanakorns. "Mūsu misija ir meklēt, izglābt un nogādāt atpakaļ mājās. Līdz šim mēs esam tikai atraduši viņus."

Viņš sacīja, ka glābēji turpinās atsūknēt ūdeni, vienlaikus sūtot alā ienirt mediķus, lai pārbaudītu zēnu un trenera veselību.