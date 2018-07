Video redzams, ka aligators ir aizturēts, un viņam ir aizsietas acis, mute aizlīmēta, bet kājas sasietas ar savilcējiem. Rāpulis bija klīdis pa centrālās Floridas apkārtni, apdraudot bērnus, kuri pagalmā spēlējās.

Vīrietis vairākkārt ar plaukstu iesita aligatoram pa purnu, kamēr dzīvnieks mēģināja izlocīties. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Te visur ir aligatori," video dzirdama sakām kāda persona."Viņi pat iznāk uz ceļa, un man jākāpj nost no velosipēda, lai no tiem turētos pa gabalu."



Tāpat video redzams, ka sagūstītājs ķircina aligatoru, kura mute ir aizlīmēta ar izturīgu līmlenti. Vīrietis vairākkārt ar plaukstu iesita aligatoram pa purnu, kamēr dzīvnieks mēģināja izlocīties. Nav īsti skaidrs, vai tā ir taktika, kuru izmanto, lai nomierinātu aligatorus, taču video redzams, ka rāpulim tas nepatīk un viņš to neizbauda.

Policijas patruļas vienība speciālistam palīdzēja 2,7 metrus garo rāpuli iecelt pikapa kravas nodalījumā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kad policijas patruļas vienība palīdzēja 2,7 metrus garo rāpuli iecelt pikapa kravas nodalījumā, reptilis pamanījās izlocīt ķermeni, kā rezultātā ar masīvajiem žokļiem spēcīgi trāpīja savam sagūstītājam pa galvu. Vīrietis bezspēcīgi nokrita un uz dažām sekundēm zaudēja samaņu, bet sagūstītais aligators izslīdēja no automašīnas. Vīrietim trāpīja tik spēcīgi, ka pa gaisu aizlidoja viņa saulesbrilles.

Reptilis pamanījās izlocīt ķermeni, kā rezultātā ar masīvajiem žokļiem spēcīgi trāpīja savam sagūstītājam pa galvu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kā informē vietējie iedzīvotāji, policistiem un dzīvnieku speciālistam izdevās nepaklausīgo aligatoru iecelt atpakaļ pikapa kravas nodalījumā.

Vismaz aligators pastrādāja mazu atriebību, par to ka viņu notvēra un sagūstīja.