46 gadus vecais Reduāns Faids no cietuma Parīzes dienvidaustrumu piepilsētā izbēdzis dažu minūšu laikā, paziņojuši izmeklēšanai tuvu stāvoši avoti. Bēgšanas laikā viņam palīdzējuši smagi bruņoti cilvēki. Šī ir otrā reize, kad Faidam izdodas izbēgt no cietuma - 2013.gadā viņš no cietuma Francijas ziemeļos izbēga ar dinamīta palīdzību. Sešas nedēļas vēlāk viņš tika notverts.

