Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns. (Foto: AFP)

Laikraksts: Ziemeļkoreja plāno saglabāt daļu kodolarsenāla

Pasaulē LETA

Ziemeļkorejai ir nodoms saglabāt daļu tās kodolarsenāla un ražošanas objektus, vienlaikus to slēpjot no ASV, vēsta laikraksts "The Washington Post", atsaucoties uz ASV amatpersonām.