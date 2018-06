Piepūšamajā laivā bija apmēram 120 migrantu, no kuriem tika izglābti tikai 16. Starp bez vēsts pazudušajiem bija divi zīdaiņi un vēl trīs bērni līdz 12 gadu vecumam.

Viens no bērniem, kuru izdevās izglābt. (Foto: REUTERS)

Izglābtie migranti tika aizvesti uz Hamidijas pilsētu, kas atrodas uz austrumiem no Tripoles.

Viņi pastāstīja, ka laiva agrā rītā bija devusies jūrā no Garabulli pilsētas uz austrumiem no Tripoles.

Brauciena laikā notika eksplozija, pēc kuras aizdegās laivas dzinējs un laivā sāka ieplūst ūdens.

Foto: REUTERS

Starp pasažieriem bija vairākas marokāņu ģimenes, no kurām neviena neizdzīvoja, kā arī sīrieši, sudānieši un citu valstu pilsoņi.

"Kad es redzēju, cik laivā ir cilvēku, es atteicos tajā iekāpt, jo mums bija pateikts, ka mēs būsim 20," sacīja izdzīvojušais Amri Svilehs no Jemenas.

Viņš pastāstīja, ka cilvēku kontrabandisti draudējuši viņu nošaut un piespieduši iekāpt laivā, kas bija tikai astoņus metrus gara.

"Es zaudēju visus savus Jemenas draugus, kas bija kopā ar mani. Visi pieci no viņiem ir pazuduši bez vēsts."

Brīvprātīgais palīdz izglābtajiem. (Foto: AFP)

Lai gan laivā bija līdz 15 sieviešu, visi 16 izglābtie ir gados jauni vīrieši.

Grūtībās nonākušo laivu pamanīja zvejnieki un par to paziņoja Lībijas krasta apsardzei, kas "resursu trūkuma" dēļ bija spiesta pamest lielāko daļu no katastrofā bojāgājušo migrantu līķiem.

Garabulli pilsētas tuvumā piektdien notika arī citas migrantu glābšanas operācijas, kurās tika izglābti 345 migranti no trim laivām, pastāstīja Lībijas karaflotes preses sekretārs ģenerālis Ajubs Kasems.

17 Foto Migrantu laivas katastrofa pie Lībijas krastiem Vidusjūrā 2018. gada 29. jūnijā +13

Lībijas varas iestādes pēdējās dienās ir izglābušas simtiem migrantu Vidusjūrā.

18.jūnijā pēc migrantu laivas avārijas tika izglābti vairāk 100 cilvēku un atrasti pieci bojāgājušie. 24.jūnijā no daudzām piepūšamām laivām tika izglābti ap 1000 migrantu.