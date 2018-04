Deviņu plastikas ķirurgu grupa un divi urologi 26. martā 14 stundas operēja kara veterānu, kura identitāti gan neatklāj.

Mediķu grupa no miruša donora karavīram transplantēja dzimumlocekli, sēklinieku maisiņu bez sēkliniekiem un daļu no vēdera sienas. Ievainotais vīrietis, kurš lūdza anonimitāti, jau atguvies no operācijas. Paredzams, ka transplantētais dzimumloceklis iegūs pilnu funkcionalitāti.

Operācija ilga 14 stundas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pacientu šonedēļ izrakstīs no slimnīcas.



"Pilnīgai funkcionalitātes atjaunošanai var būt vajadzīgs ilgāks laiks - gan urīnizvades funkcijas, gan seksuālās funkcijas ziņā. Nervi aug lēnām, tādēļ tie var būt vairāki mēneši, iekams atgriežas dažas no šīm funkcijām," paziņoja vadošais Džona Hopkinsa slimnīcas plastikas un rekonstrukcijas ķirurģijas ārsts Endrjū Lī.



Dzimumlocekļa transplantācija neietekmēja donora sēkliniekus, kuros tiek ražota sperma.

Ārsti operācijai sagatavo donora dzimumlocekli un sēkliniekus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ja ārsti turpinātu sēklinieku transplantāciju pacientā, tas radītu vairākus juridiskus un ētiskus jautājumus, jo potenciālais bērns būtu donora ģenētiskais pēcnācējs.



Transplantātu, kurā ķermeņa daļa vai audi tiek pārnesti no viena indivīda uz otru, sauc par vaskularizētu kompozītu alotransplantāciju. Operācija ietver ādas, muskuļu un cīpslu, nervu, kaulu un asinsvadu pārstādīšanu.

Tranplantātu, kurā ķermeņa daļa vai audi tiek pārnesti no viena indivīda uz otru, sauc par vaskularizētu kompozītu allotransplantāciju. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Lī paskaidroja, ka procedūra bijusi īpaši svarīga, lai pacientam novērstu psiholoģiskās problēmas, kuras radušās saistībā ar dzimumorgāna zaudēšanu.



"Daudzi savainotie armijas veterāni saka, ka, ja viņiem nav ārējo dzimumorgānu daļa, vai arī zaudējuši to visu, viņi nejūtas veseli," stāsta Lī. "Tāpēc tas ir tas, kas ne tikai liek viņiem justies fiziski un psiholoģiski pilnīgiem, bet mēs domājam, ka tas palīdz atjaunot arī identitātes sajūtu, viņu vīrišķību un pašapziņu. Un es domāju, ka tas kļūst acīmredzams, ja mēs runājam par šo pacientu," paskaidro Lī.

Mediķu grupa no miruša donora karavīram transplantēja dzimumlocekli, sēklinieku maisiņu bez sēkliniekiem un daļu no vēdera sienas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Džona Hopkinsa ķirurģijas medicīnas centra komanda pirmoreiz ASV decembrī kādam karavīram veikusi arī divu roku transplantāciju.



Pasaulē iepriekš veiktas četras dzimumlocekļa transplantācijas, bet šī ir pirmā reize, kad ārsti veiksmīgi pabeiguši pirmo pilno dzimumlocekļa un sēklinieku transplantāciju.

Deviņu plastikas ķirurgu grupa un divi urologi, kuri piedalījās vēsturiskajā operācijā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pirmā dzimumlocekļa transplantācija 2006. gadā tika veikta Ķīnā, un tā bija nesekmīga. Otrā tika veikta Dienvidāfrikā 2014. gadā kādam jaunam vīrietim, kuram nācās amputēt dzimumlocekli pēc pavirša apgraizīšanas rituāla. Šī operācijas tika uzskatīta par veiksmīgu, jo pacients neilgi pēc operācijas spēja apaugļot savu partneri.



Trešā operācija 2016. gadā tika veikta Masačūsetstas slimnīcā, kur 64 gadus vecam vīrietim veica veiksmīgu dzimumlocekļa transplantāciju. Ceturtā dzimumlocekļa transplantācija 2017. gadā tika veikta Dienvidāfrikā, kur 40 gadus vecam vīrietim, kurš bija zaudējis dzimumlocekli neveiksmīgā apgraizīšanas rituālā.