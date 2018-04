Molkino ir vieta Krievijas dienvidrietumos, kur saskaņā ar informāciju Kremļa interneta vietnē atrodas Krievijas 10. Speciālo spēku brigāde.

Vieta, uz kurieni dodas no Sīrijas atbraukušie krievi, ir viens no retajiem pierādījumiem par Krievijas slepeno misiju Sīrijā, kas paslēpta aiz gaisa uzlidojumiem, sīriešu karavīru apmācības un to nelielo izvietoto karavīru skaitu, ko atzīst Maskava.

Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs 14. februārī paziņoja, ka Sīrijā var būt krievi, bet tie nav daļa no Krievijas Federācijas bruņoto spēku sastāva.

Žurnālisti novēroja, kā vīriešu grupas pamet termināli caur izeju, kas ir atdalīta no parastajiem pasažieriem. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Viņš nosūtīja "Reuters" uz aizsardzības ministriju, kad atbildēja uz žurnālistu jautājumiem par civiliedzīvotājiem, kas karo Sīrijā un atgriežas militārā bāzē.

Ministrija nesteidzās ar ātru atbildi. 10. īpašo spēku brigādes virsnieks uz jautājumu - "kāpēc nemilitāras personas tiek ielaistas militārajā bāzē atbildēja: "Neviens tur neiekļūst, cik man zināms... Jūs to redzējāt, labi. Bet jums nevajadzētu visam ticēt... Jūs varat. Kā mēs varam komentēt to, ko dara citas organizācijas?"

Vairāk nekā 2000 Krievijas algotņi cīnās, lai palīdzētu Sīrijas spēkiem atgūt zemi no saviem pretiniekiem, vairāki avoti, ieskaitot vienu algotni, to ir apgalvojuši.

Avoti atklāja, ka algotņus pārvadā ar Sīrijas aviokompānijas "Cham Wings" lidmašīnu.

Nevalstiskās bezpeļņas organizācijas "Uzvaras paaudze" pārstāvis Jevgēņijs Šabajevs stāsta: "Šo vienību (Vāgnera grupa) lielums dažādos laika periodos sasniedz līdz pat 3000 kaujiniekiem. Liels daudzums no vienības ir likvidēti, tas notika ļoti strauji, un tāpēc viņi pastāvīgi algo jaunus algotņus. Ikviens var iestāties. Viss, kas nepieciešams, ir ierasties noteiktās nometnēs - tā var būt Molkino, vai arī, kā mēs domājam, tā sauktajā Aleksandra Borodaja "Donbasa brīvprātīgo savienībā", un ir vēl daudz citu struktūru."

"Tie ir nabadzīgi cilvēki, kuriem nav naudas iztikai. Tāpēc ģimenēm, kuras paliek, pavēsta - "mēs jums samaksāsim 2 līdz 5 miljonus (26 - 66 tūkstoši Eur) par bērēm". Tā nauda patiešām var glābt viņu dzīves, viņu bērnu dzīves, tāpēc viņi neko nesaka un klusē," atklāj Šabajevs.

"Reuters" novēroja "Cham Wings" čartera lidojumu no Damaskas, kurš 17. aprīlī nosēdās civilajā lidostā Rostovā pie Donas. Žurnālisti novēroja, kā vīriešu grupas pamet termināli caur izeju, kas ir atdalīta no parastajiem pasažieriem.

Viņi sakāpa 3 autobusos, kas aizveda viņus uz vietu, kuru galvenokārt izmanto lidostas darbinieki. Tad ieradās bagāžas nesējs ar vairākām milzīgām somām un cilvēki, kuri, ģērbušies civilās drēbēs, izkāpj no autobusiem, lai sakrāmētu somas.

Visi trīs autobusi pēc tam konvojā pamet lidostu un brauca uz dienvidiem, divreiz piestājot ceļmalā izvietotajās kafejnīcās.

Vīriešu grupas pēc ielidošanas no Damaskas ar trijiem autobusiem devās taisnā ceļā uz aizsardzības ministrijas bāzi Molkino. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Visi trīs autobusi īsi pirms pusnakts iebrauca Molkino ciemā 350 km uz dienvidiem. Tur pirms došanās tālāk katrs autobuss apstājās uz minūti vai divām pie kontrolpunkta, kuru apkalpoja vismaz divi karavīri.

Pēc 15-20 minūtēm autobusi kontrolpunktu pameta jau tukši.

Publiski pieejamās satelītu kartes parāda ceļu, kas ved uz militāro objektu. "Reuters" žurnālisti novērojuši, ka autobusi veica to pašu maršrutu no lidostas uz Molkino 25. maijā un 6. aprīlī.

Vairāki radinieki, draugi un kaujinieku vervētāji "Reuters" atklāja, ka Krievijas privātajiem algotņiem Molkino atrodas treniņnometne jau kopš tā laika, kad viņi līdzās prokrieviskajiem separātistiem piedalījās kaujās Austrumukrainā.

Krievijas aizsardzības tīmekļa vietne atklāj, ka militārā bāze pazīstama ar nesen atjaunoto šaušanas treniņbāzi, kur militāristi trenējas terorisma apkarošanā, tanku cīņās un apgūst snaipera iemaņas.

"Reuters" sazinājās ar dažu autobusu īpašniekiem, kuri no lidostas transportē vīriešu grupas. Viņi paziņoja, ka autobusus iznomā, bet atteicās atklāt kādām vajadzībām. Viens no viņiem paziņoja, ka ceļojums uz Molkino varētu būt bijusi ekskursija.

Katrs autobuss apstājās uz minūti vai divām pie kontrolpunkta, kuru apkalpoja vismaz divi karavīri. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Viens no autobusiem - 33 gadus vecais "Neoplan" ar tūrisma uzņēmuma saukli, tika ievests Krievijā 2007. gadā un sākotnēji reģistrēts Pleskavas apgabala Pečorī.

Dmitrijs Utkins, kuru trīs avoti atklāj, kā algotņu līderi, Pečorī agrāk komandējis īpašo spēku vienības.

ASV triecienos Sīrijā nogalināti daudzi Krievijas algotņi

14. februārī parādījās ziņa, ka ASV bruņoto spēku triecienos Sīrijā nogalināti daudzi Krievijas algotņi. Par to paziņoja ASV amatpersona un trīs Krievijas pārstāvji, kas ir informēti par šo jautājumu.

Sīrijas Deir ez Zoras provincē neveiksmīgajā uzbrukumā bāzei, kuru kontrolē ASV un kurdu spēki, dzīvību zaudējuši vairāk nekā 200 līgumkaravīru, pārsvarā krievi, kas Sīrijas pilsoņkarā karo prezidenta Bašara al Asada pusē, apliecināja divi Krievijas pārstāvji.

ASV amatpersona norādīja, ka šajās cīņās dzīvību zaudējuši aptuveni 100 karotāji, bet 200 līdz 300 ievainoti. Viņš gan nevarēja pateikt, cik daudzi no viņiem ir krievi.

Krievijas laikraksts "Kommersant", atsaucoties uz anonīmu avotu Krievijas militārajās aprindās, vēstīja, ka krievu algotņi mēģinājuši sagrābt kurdu kontrolētus naftas un gāzes laukus. Turklāt Krievijas armijas vadība nav devusi atļauju operācijai un to vērtējusi kā bīstamu pašdarbību.

Krievijas armija paziņoja, ka tai nav nekāda sakara ar šo uzbrukumu, un ASV pieņēmušas šo skaidrojumu.

ASV aizsardzības ministrs Džims Matiss sacīja, ka visa šī lieta ir "sarežģīta", tomēr atteicās sniegt tuvākus paskaidrojumus.

Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs attiecās komentēt ziņas par upuriem krievu karotāju rindās, sakot, ka Kremlis apkopo ziņas tikai par valsts bruņotajiem spēkiem.

"Tas ir pamatīgs skandāls un iemesls lielai starptautiskai krīzei," sacīja bijušais Krievijas diplomāts un likumdevējs Vladimirs Frolovs, kurš šobrīd darbojas kā neatkarīgs politikas eksperts. "Tomēr Krievija izliksies, ka nekas nav noticis."

Ofensīva sākās 7.februāra vakarā aptuveni astoņus kilometrus uz austrumiem no Eifratas deeskalācijas līnijas, kad Asada pusē karojošie spēki raidīja šāviņus, bet "bataljona izmēra formējums, kas tika atbalstīts ar artilērijas, tanku, daudzstobru reaktīvās artilērijas sistēmu un mīnmetēju uguni, virzījās uz priekšu," paziņojumā apliecināja ASV armijas pārstāvis sakariem ar presi pulkvedis Tomass Vīls.

ASV, kurām šajā bāzē līdzās Sīrijas Demokrātisko spēku (QSD) karavīriem ir izvietoti konsultanti, atbildēja ar aviācijas un artilērijas uguni.

"Koalīcijas amatpersonas uzturēja regulārus sakarus ar Krievijas kolēģiem pirms šī izjauktā, neizprovocētā uzbrukuma, tā gaitā un pēc tā," norādīja Vīls.

Koalīcijas pusē upuru nav, bet uzbrukums netika vērsts pret "ienaidnieka transportlīdzekļiem, kas griezās atpakaļ un devās uz rietumiem".

Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011.gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem. Saskaņā ar dažu opozīcijas aktīvistu aplēsēm kopējais upuru skaits jau pārsniedzis 400 000.

Putins 2017. gada beigās pavēlēja no Sīrijas izvest lielāko daļu Krievijas karaspēka kontingenta

Krievijas prezidents Vladimirs Putins 2017. gada 11. decembrī ieradās Krievijas gaisa spēku Hmeimimas aviobāzē Sīrijā un pavēlēja izvest no Sīrijas lielāko daļu Krievijas karaspēka kontingenta.

Aviobāzē Putinu sagaidīja Sīrijas prezidents Bašars al Asads, Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu un Krievijas karaspēka grupējuma Sīrijā pavēlnieks ģenerālpulkvedis Sergejs Surovikins.

Hemeimimas bāzē uzrunājot Krievijas karavīrus, Putins teica, ka devis pavēli izvest no Sīrijas lielāko daļu Krievijas bruņoto spēku kontingenta.

"Aizsardzības ministram, ģenerālštāba priekšniekam pavēlu - sākt izvest Krievijas karaspēka grupējumu uz pastāvīgās dislokācijas vietām," sacīja Putins.

"Nedaudz vairāk nekā divos gados Krievijas bruņotie spēki kopā ar Sīrijas armiju sagrāva viskaujasspējīgāko starptautisko teroristu grupējumu. Tādēļ esmu pieņēmis lēmumu - būtiska Krievijas militārā kontingenta daļa, kas atrodas Sīrijas Arābu Republikā, atgriežas mājās, uz Krieviju," teica Krievijas prezidents.

Arī pēc lielākās Krievijas kontingenta daļas izvešanas Hmeimimā paliks aviācija un pretgaisa aizsardzības iekārtas, kā arī inženierkaraspēks, paziņoja Krievijas parlamenta augšpalātas aizsardzības un drošības komitejas priekšsēdētājs Viktors Bondarevs.

"Mēs Sīrijā samazinām mūsu karaspēka grupējumu, turklāt būtiski. Bet mēs to neizvedam pavisam. Hmeimimā paliks mūsu aviācija - bumbvedēji, iznīcinātāji, triecienlidmašīnas, armijas aviācija. Paliks pretgaisa aizsardzības iekārtas," skaidroja Bondarevs.

"Turklāt tagad pirmajā plānā izvirzīsies inženierkaraspēks. Krievijas pārstāvji piedalīsies valsts teritorijas atmīnēšanā. Pieņemu, ka šim darbam pieslēgsies arī citas ANO valstis," viņš piebilda.