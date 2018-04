Pie Lielbritānijas parlamenta atklāta pirmā sievietes statuja

Statujas atklāšanā piedalījās Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja.

Foseta cīnījās par balsstiesību piešķiršanu sievietēm un pieredzēja, ka 1918.gadā sievietēm, kas sasniegušas 30 gadu vecumu, tiek piešķirtas tiesības balsot. Viņa arī piedzīvoja, kā desmit gadus vēlāk sievietes ieguva tādas pašas balsstiesības kā vīrieši.

Foseta no dzīves šķīrās 1929.gadā 82 gadu vecumā. Statujā viņa attēlota, turot rokās plakātu ar uzrakstu "Courage calls to courage everywhere" ("Drosme prasa visur drosmi"), kas ir frāze no vienas viņas runas.

Meja norādīja, ka "vēsturei ir daudz autoru, (..) bet tikai daži no mums var apgalvot, ka atstājuši tik nozīmīgu un ilgstošu ietekmi kā Milisenta".

Pie britu parlamenta aplūkojamas vēl 11 statujas, kas visas uzstādītas par godu vīriešiem, tostarp Vinstonam Čērčilam un Nelsonam Mandelam.