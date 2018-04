Indijas policija par latvietes nāvi: skaļi secinājumi esot pāragri. Radi tikmēr uzskata, ka Līga noslepkavota

Jāatgādina, ka 33 gadus vecās sievietes mirstīgās atliekas sadalīšanās stadijā un bez galvas atrastas piektdienas pievakarē Thiruvananthapuramas pilsētā upes krastā, Keralas štatā, netālu no Kovalamas pilsētas, uz kurieni, kā izdevās noskaidrot īsi pēc sievietes pazušanas, viņa devusies ar autorikšu no ajūrvēdas centra Pothenkodes ciematā, kur ieradās, lai nodarbotos ar jogu un ārstētos no depresijas.

Indijas medijs vēsta, ka stāvoklis un vieta, kur atrasts ķermenis, viņas radiem liek domāt, ka pastrādāta slepkavība, bet policija norāda - šādu secinājumu izdarīt ir pāragri.

"Šādas deformācijas var rasties sadalīšanās procesa laikā," sacīja pilsētas policijas komisārs, norādot, ka ārstu komanda, tostarp tiesu medicīnas eksperts veiks ekspertīzi, pēc kuras varēs saprast, kādus ievainojumus sieviete guvusi.

"Times Of India" arī norāda, ka Kerala tiek uzskatīta par salīdzinoši drošu ārzemniekiem un tūristiem, un pat sīki pāridarījumi tur esot retums, kur nu vēl slepkavība vai izvarošana.

Tikmēr, kā norāda medijs, viņas māsa Ilze Skromane un citi aktīvisti, kuri atbalstīja ģimeni tās centienos atrast pazudušo Līgu, uzskata, ka viņa tikusi noslepkavota, uz ko norāda vieta, kur viņas ķermenis tika atrasts. Lai arī tā bija nomaļa vieta, netālu bija dzīvojamās mājas un, ja viņa turp būtu nokļuvusi kājām, kāds vietējais pavisam noteikti būtu to redzējis un ziņojis policijai, jo plakāti ar pazudušās fotogrāfijām ļoti intensīvi tika izplatīti apkārtnē un sociālajos tīklos.

Savukārt, ja Līga būtu nonākusi tur ar laivu, to būtu pamanījis tās vadītājs.

Tomēr "Times Of India" norāda arī to, ka šī vieta ir pārpilna ar Cerbera odollam augiem, kurus dēvē arī par pašnāvības kokiem, jo to augļi ir indīgi.

Portāls arī norāda, ka mirušās sievietes māsa Ilze pieprasījusi, lai pēcnāves ekspertīzes veiktu viņas izraudzīti privāti ārsti, jo valdības sistēmai viņa neuzticas, tomēr šī prasība tika noraidīta - tā veikta atbildīgo amatpersonu izraudzītā slimnīcā un visa norise esot nofilmēta. Sievietes mirstīgās atliekas šobrīd atrodas slimnīcas morgā.

Tikmēr māsa Ilze sociālajā tīklā "Facebook", ar kura starpniecību daudz informēja par meklēšanas gaitu un izplatīja bukletus ar pazudušās māsas fotogrāfijām, pateikusies visiem par atbalstu. "19. aprīlī es lūdzos un lūdzos Dievam, lai tas piepilda manu dzimšanas dienas vēlēšanos...lūdzu uzzināt, kur mana māsa ir, lūdzu palīdzību atrast viņu, jo neziņa ir grūti paciešama... Manā dzimšanas dienā 20. aprīlī pēcpusdienā divi vietējie puikas atrada manas māsas mirstīgās atliekas. Tas manai māsai bija garš ceļš un viņa piedzīvoja daudz ciešanu. Lai viņas dvēsele dus mierā tagad mūsu mīlošā Dieva rokās."

Kā ziņots, 33 gadus vecās sievietes ķermeni atraduši jaunieši, kuri bija devušies uz upi, lai zvejotu. Līgas galva atrasta nelielu gabalu tālāk. Policija izvirzījusi versiju, ka sieviete ir mirusi gandrīz mēnesi, jo līķis atrasts sadalīšanās stadijā.

Arī Ārlietu ministrija apstiprināja, ka atrastas Indijā Keralas štatā pazudušās Skromanes mirstīgās atliekas. Mirušās māsa ir atpazinusi atrasto sievietes ķermeni. Tiek veikta tiesu medicīnas ekspertīze drošai personas identifikācijai. Tā ir Indijas atbildīgo iestāžu kompetence.

Ministrijā skaidroja, ka Latvijas vēstniecība sazinās ar mirušās māsu, lai sniegtu viņai nepieciešamo atbalstu saziņā ar Indijas iestādēm un procedūras noritētu bez sarežģījumiem. Vēstniecība gādā par to, lai goda konsuls personīgi sazinātos ar Keralas štata policijas vadību.

Jauns.lv jau vēstīja, ka Indijas dienvidos, Keralas štatā, 14.martā pazudusi Latvijas pilsone Līga Skromane, kas tur bija ieradusies kopā ar māsu Ilzi Skromani, lai ārstētos pēc tradicionālajām ajūrvēdas metodēm. Skromane, kas cieta no smagas depresijas, atstājusi ajūrvēdas centru Pothenkodes ciematā. Kāds autorikšas vadītājs pastāstījis policijai, ka viņš aizvedis Līgu uz netālo Kovalamas kūrortu, taču arī tur policija nav spējusi Līgu atrast.