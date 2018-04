ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA) uzdevusi aviokompānijām pārbaudīt dzinēju lāpstiņas, lai gan dzinēju ražotājs jau pirms teju gada ieteica aviokompānijām veikt papildus pārbaudes, bet Eiropas aviācijas regulatori to uzdeva pirms mēneša. CFM56 dzinēju ražojusi firma CFM, kas ir Francijas kompānijas "Safran" un ASV firmas "General Electric" kopuzņēmums.

Cilvēki piedzīvoja pamatīgu izbīli, jo lidojuma laikā eksplodēja dzinējs un tika nogalināta viena no pasažierēm. (Foto: Ekrānuzņēmums)

1380.reisa lidmašīna "Boeing 737" ar 149 cilvēkiem otrdien bija izlidojusi no Ņujorkas uz Dalasu, bet drīz pēc pacelšanās no Ņujorkas Lagardijas lidostas tai radās problēma ar dzinēju.

Dzinējs sabojājās 10 000 metru augstumā un no tā atdalījās daži fragmenti, kas ietriecās lidmašīnas logā, to izsitot. Samazinoties spiedienam salonā, pie izsistā loga sēdošā sieviete daļēji tika izvilkta no lidmašīnas.

Bojāgājusī Dženifera Riordana bija bankas darbiniece, kura devās mājup no komandējuma Ņujorkā. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Lai gan pasažieriem izdevās ievilkt viņu atpakaļ, sieviete nomira no smagiem ievainojumiem. Septiņi vieglāk ievainoti cilvēki saņēma medicīnisko palīdzību notikuma vietā. Lidmašīna veica ārkārtas nolaišanos Filadelfijas Starptautiskajā lidostā pēc tam, kad apkalpe bija ziņojusi, ka ir bojāts viens no dzinējiem, fizelāža un vismaz viens logs, pavēstīja Federālā aviācijas pārvalde.