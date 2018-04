Tiesā Braitonā tiesnese Kristīne Tensone Rovam piespriedis faktisku mūža ieslodzījumu, taču ar iespējamību sodu pārskatīt pēc tam, kad Rovs būs cietumā pavadījis vismaz 12 gadus. Tik skarbs sodamērs frizierim piespriests tāpēc, ka noziegums ietekmējis 10 vīriešu dzīves uz visu atlikušo mūžu. Proti, frizieris Derils Rovs ir homoseksuāls un dzimumakta ceļā ar to speciāli inficējis savus partnerus. Kā vēsta BBC, Rovs zinājis, ka ir slims ar HIV, taču gulējis ar pieciem vīriešiem, par savu slimību neinformējot. Vēl pieci vīrieši inficēti ar speciāli sabojātu prezervatīvu.

Viens no Rova upuriem tiesā stāstīja, ka viņa vecāki mira no AIDS, kad viņš vēl bijis bērns, un visu līdzšinējo dzīvi maksimāli uzmanījies saslimt ar HIV. Taču to viņam tīšām "uzdāvināja" mīlnieks Rovs. "Dienā, kad man to diagnosticēja, puse manis nomira. Vecais es ir miris, bet jaunais ir konstanti bēdīgs, domājot par to, kas ar mani noticis," sacīja viens no 10 Rova inficētajiem. Vienlaikus kāds cits liecinieks, kurš arī bijis Rova seksa partneris, taču laimīgā kārtā nav inficējies, pastāstīja, ka Rovs ir sociopāts un nejūt nekādu empātiju pret vīriešiem, kā arī nenožēlo izdarīto.

Britu "The Guardian" raksta, ka Rovs vienam no vīriešiem, kas inficēts, pēc seksa aizsūtījis īsziņu: "Nu tu esi manās rokās! Dedzi, tagad arī tev tas [HIV] ir!" Pats notiesātais ar HIV inficējās 2015.gadā savā dzimtajā Edinburgā. Vēlāk friziera darba gaitas viņu aizvedušas uz Braitonu.