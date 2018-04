Pagājušā gada vasarā 24 gadus vecais Šamils (viņa uzvārds netiek atklāts) un vairāki viņa tautieši pastaigājās gar Kaltenlautgebenas ezera krastu. Tur vīrieši sastapa jaunu pāri, kuri baudīja brīvdienas. Vīrieši sašuta, ka sievietei nebija krūštura. Nevēršoties pie viņas, vīrieši no sievietes drauga pieprasīja, lai meitene nekavējoties apģērbjas.

Videoklipā, kuru ar mobilo telefonu nofilmēja jaunais austrietis un izvietoja savā "Facebook" lapā, redzams, kā apsūdzētais aicina viņu "apģērbt savu sievieti". Pretējā gadījumā viņš piedraudēja meiteni izvarot, bet viņu pašu iemest gravā.

Apcietinātais Šamils, kurš draudēja izvarot fotogrāfa kompanjoni. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ar izteiktu akcentu vāciski runājošais dagestānietis verbālā sadursmē ar austrieti savu prasību skaidroja ar to, ka viņam traucējot sievietes izskats, kura "nav pietiekami apģērbusies". Uz austrieša jautājumu, kāpēc gan viņam nenovērsties, vīrietis draudēja sievieti izvarot. Šo video dažu dienu laikā noskatījušies desmitiem tūkstošu cilvēku.

Incidents guvis milzīgu popularitāti, jo atpūtnieks bija slavens fotogrāfs un blogeris Tomas Buseks.

Policija video redzamos četrus vīriešus izziņoja meklēšanā - cietušajam un viņa pavadonei pat nebija jāraksta iesniegums.

Tiklīdz noskaidrojās, ka aizdomās turētie ir Krievijas pilsoņi, kuri meklē politisko patvērumu Austrijā, medijos viņus nodēvēja par čečeniem. Tikai tiesas procesā noskaidrojās, ka trīs no aizturētajiem dzimuši Dagestānā, bet viens bija no Afganistānas. Trīs no apsūdzētajiem vīriešiem atbrīvoja no kriminālatbildības, jo viņi incidentā nav piedalījušies.

24 gadus vecais Šamils tiesā savu vainu noliedza.

"Esmu vīrietis, es esmu vājš. Es nevarēju piespiest sevi uz viņu neskatīties. Es tikai gribēju, lai viņa apģērbjas," viņš paziņoja tiesā.

Fotogrāfs un blogeris Tomas Buseks. (Foto: Facebook)

Tiesā noskaidrojās, ka apsūdzētais pirms pārcelšanās uz Austriju un patvēruma lūgšanas vairākus gadus Vācijā dzīvojis kā bēglis. Tur viņš divreiz sodīts par zādzībām un laupīšanām. Pēc tam, kad Vācijas varas iestādes atteikušas viņam patvērumu, viņš pārcēlies uz Austriju.

Tiesā Šamilu aizstāvēja viens no slavenākajiem Vīnes advokātiem - Volfgangs Blašnics.

Pēc Austrijas likumdošanas par draudiem un uzmākšanos paredzēts sods ar brīvības atņemšanu no pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Tiesa dagestānietim piesprieda minimālo sodu. Ņemot vērā, ka jau 4 mēnešus Šamils ir pavadījis ieslodzījumā, pēc mēneša viņu atbrīvos.

Tomēr kriminālvajāšana ar to nebeidzas. Austrijas slepenie dienesti Šamila mobilajā telefonā atrada videoklipus, kuros viņš dzied Našīdu (reliģiska dziesma) ar džihāda saturu.

Noskaidrojās, ka dagestānietis pazīst tunisieti Anisu Amri, kurš 2016. gada decembrī Berlīnes Ziemassvētku tirdziņā ar smago auto iebrauca cilvēkos, nogalinot 11 un vairāk nekā 50 ievainojot. Šamila advokāts paziņoja, ka viņa apsūdzētais neko nav zinājis par Anisa Amri plāniem.

"Viņš bija kompānijas puisis," paziņoja advokāts.

Austrijā patvēruma meklētājiem būs jānodod varasiestādēm mobilie telefoni

Patvēruma meklētājiem Austrijā būs jānodod varasiestādēm savi mobilie telefoni, kā arī jāsamaksā līdz 840 eiro, trešdien nolēma Austrijas valdība.

Nauda tiks tērēta viņu pieteikumu izmaksām, kamēr varasiestādes pārbauda, vai imigrantu telefonu ģeolokācijas dati atbilst viņu liecībām par ceļu uz Austriju.

Ja noskaidrosies, patvēruma lūdzējs pirms tam bijis kādā citā Eiropas valstī, kur spēkā ir tā dēvētie Dublinas noteikumi, viņš tiks nosūtīts uz turieni.

Iekšlietu ministrs galēji labējās Brīvības partijas (FPOe) politiķis Herberts Kikls sacīja, ka viņa mērķis ir "ierobežojošs un īstenojams likums attiecībā uz ārzemnieku tiesībām", lai izbeigtu patvēruma sistēmas "ļaunprātīgu izmantošanu".

Par jaunajiem soļiem tuvāko nedēļu laikā gaidāms balsojums parlamentā.

Pagājušā gada parlamenta vēlēšanās imigrācijas ierobežošana bija viena no galvenajām FPOe tēmām, un to pieņēma arī kanclers Sebastians Kurcs un viņa centriski labējā Tautas partija (OeVP).

Pēc migrācijas krīzes izraisīšanās Austrija saņēmusi 150 000 pieteikumu par patvēruma piešķiršanu, kas ir līdzvērtīgs skaitlis 2% no tās 8,7 miljoniem iedzīvotāju.