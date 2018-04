Villovs ticis iemidzināts Vindzoras pilī nedēļas nogalē, paziņojis britu karaļnams, piebilstot, ka karaliene tāpēc ir sērās un "salauztu sirdi". Britu mediji notikušo sauc pat par "ēras beigām", jo tieši korgija šķirnes suņi karaļnamu apdzīvoja jau kopš 1944.gada, kad kā pirmā tur uzradās Sūzana. Šis suns nomira 15 gadu vecumā. Visu mūžu Velsas korgiji Elizabetei tie bijuši sevišķi mīļi suņi.

Lēmums iemidzināt Villovu nācis no pašas karalienes Elizbetes, jo suns jau ilgstoši cietis no vēža izraisītām metastāzēm, un viņa vairs neesot varējusi noskatīties dzīvnieka ciešanās. Kāds karaļnama darbinieks paudis, ka Elizabete sērojusi par katru no 30 korgijiem, kuriem bijusi saimniece savā 91 gadu ilgajā mūžā, taču Villova nāvi viņa pārdzīvojot jo īpaši. Karaliene par korgijiem rūpējusies kopš bērnības un tie vienmēr daudzskaitlīgi dauzījušies pa pils pagalmu. Villovs bija pēdējais dzīvais.

Saistītās ziņas "Business Insider": Krievijai ir jauns mērķis - karaliene Elizabete II 5 lietas, kas jāzina par Velsas korgiju - mazo suni ar lielu dūšu Ak, šis burvīgais korgijs! FOTO