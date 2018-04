Daļa pārbēgušo mēģinājuši pamest valsti vairāk kā vienu reizi. Ja gadās tikt noķertam, jārēķinās ar nopratināšanu, spīdzināšanu un ieslodzīšanu. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

"Izmisumā noskatījos, kā slīkst mans tēvs," ziemeļkorejieši atklāj sirdi plosošus stāstus par bēgšanu no dzimtenes

Lielākā daļa ziemeļkorejiešu, kuri izšķiras par bēgšanu no valsts, dara to, šķērsojot robežu ar Ķīnu pie Jaludzjanas (Amnokganas) vai Tumenas upēm. Aģentūras “Reuters” žurnālistam Kimam Hongam-Dži izdevies nointervēt vairākus no izdzīvojušajiem, atklājot brīžiem neticami traģiskus dzīvesstāstus un šķietami nesalaužamus raksturus.