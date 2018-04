Milošs Formans aizgāja mierīgi savas ģimenes un tuvāko cilvēku lokā. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

86 gadu vecumā miris izcilais čehu kinorežisors Milošs Formans

Ārzemēs Jauns.lv / LETA

86 gadu vecumā miris pasaulslavenais čehu kinorežisors Milošs Formans, kas uzņēmis tādas pazīstamas filmas kā "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu" ("One Flew Over the Cuckoo's Nest") un "Amadejs" ("Amadeus,"), kuras abas saņēmušas pa vairākām “Oskara” balvām, sestdien ziņo čehu mediji.