Ar šo paziņojumu Ņebenzja nācis klajā pēc ANO drošības padomes sēdes, kuras sasaukšanu pieprasīja Bolīvija, pieaugot bažām, ka ASV prezidents Donalds Tramps varētu pieņemt lēmumu par triecienu Sīrijai, kas tiek turēta aizdomās par ķīmisko ieroču pielietošanu pret nemierniekiem.

"Tūlītējā prioritāte ir novērst kara draudus," žurnālistiem sacīja Krievijas vēstnieks. "Mēs ceram, ka nenonāksim līdz punktam, kad atpakaļceļa vairs nebūs."

Krievijas karogs pie Kremļa Maskavā. (Foto: AFP)

Uz jautājumu, vai viņš ar to domājis karu starp ASV un Krieviju, Ņebenzja atbildēja: "Mēs diemžēl nevaram izslēgt nevienu no iespējām, jo dzirdam paziņojumus, kas nāk no Vašingtonas. Tie ir ļoti kareivīgi."

Tikmēr Baltais nams pēc ASV Nacionālās drošības padomes sēdes, kas notika ceturtdienas pēcpusdienā, paziņojis, ka Tramps vēl nav pieņēmis "galīgo lēmumu" par iespējamo militāro triecienu Sīrijai.

Baltā nama pārstāve Sāra Hakabija Sandersa norādīja, ka ASV amatpersonas "turpina izvērtēt izlūkošanas informāciju" un "iesaistītas sarunās ar mūsu partneriem un sabiedrotajiem".

Laikā, kad Vidusjūras austrumos turpinās bruņoto spēku koncentrācija, ANO nerimst diplomātiskie centieni, bet Sīrijā ierodas ķīmisko ieroču eksperti, Tramps jautājumā par potenciālo triecienu Sīrijai, pēc visa spriežot, sācis svārstīties.

Savukārt Krievija pieprasījusi vēl vienu Drošības padomes sēdi Sīrijas jautājumā, kas paredzēta piektdien plkst.10 (plkst.17 pēc Latvijas laika).

Cenšoties mazināt spriedzi, Zviedrija iesniegusi rezolūcijas projektu, kurā ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs aicināts nosūtīt uz Sīriju augsta līmeņa atbruņošanās delegāciju, kas atrisinātu "reizi par visām reizēm visus jautājumus par ķīmisko ieroču izmantošanu".

Tomēr diplomāti izsakās, ka starp Drošības padomes 15 dalībniekiem esot maz intereses par Zviedrijas priekšlikumu.

Sīrijas palīdzības organizācijas "Baltās ķiveres" un UOSSM sestdien paziņoja, ka Sīrijas valdības spēki uzbrukumā nemiernieku kontrolētajai teritorijai Austrumgutā, netālu no Damaskas, izmantojuši ķīmiskos ieročus un Dumas pilsētā dzīvību zaudējuši vairāki desmiti cilvēku.

Sīrijas režīms un Krievija noraida apsūdzības, ka Damaska operācijā pret nemierniekiem Dumā būtu izmantojusi ķīmiskos ieročus.

Tikmēr Francijas prezidents Emanuels Makrons ceturtdien paziņoja, ka viņa rīcībā esot "pierādījumi, ka pagājušajā nedēļā tika izmantoti ķīmiskie ieroči, vismaz hlors, un ka tos izmantoja Bašara al Asada režīms".

Damaska ir uzaicinājusi starptautisko Ķīmisko ieroču aizlieguma organizāciju (OPCW) ierasties Dumā, un tās eksperti uz Sīriju devās jau ceturtdien, bet savu darbu viņa paredz uzsākt sestdien.