Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa" bijusi spiesta atcelt 800 no ieplānotajiem 1600 lidojumiem, tostarp 58 tālos reisus, ņemot vērā Vācijas sabiedriskajā sektorā strādājošo, tostarp lidostas darbinieku, streiku, kas tiek rīkots no plkst.5 līdz plkst.18 (no plkst.6 līdz plkst.19 pēc Latvijas laika).

Otrdienas brīdinājuma streiks skāris Vācijas lielāko - Frankfurtes - lidostu, kā arī citas lidostas, tostarp Minhenes, Ķelnes/Bonnas un Brēmenes lidostas.

Arodbiedrība "Ver.di" vēsta, ka puse lidojumu Minhenes lidostā tikusi atcelta vai aizkavēta.

Cilvēki Frankfurtes lidostā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tāpat šis streiks skāris ar bērnudārzus, atkritumu savācējus un slimnīcas. "Ver.di" pieprasa 6% algu pieaugumu aptuveni 2,3 miljoniem darbinieku dažādās valsts sektora nozarēs.

Tikmēr Francijā gaisa satiksmi būtiski traucējis šīs valsts nacionālās aviokompānijas "Air France" darbinieku streiks, kura dēļ aviokompānija atcēlusi katru ceturto lidojumu.

Lidsabiedrības darbinieki jau rīkojuši streikus 22.februārī, 23.martā, 30.martā, 3.aprīlī un 8.aprīli, kā arī plāno streikot 17., 18., 23. un 24.aprīlī.

"Air France" darbinieki pieprasa atalgojuma palielināšanu par 6%. Arodbiedrības norādījušas, ka lidsabiedrībai 2017.gadā bijuši labi rezultāti, tāpēc labumu vajadzētu gūt arī darbiniekiem.