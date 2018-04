Pēc tam, kad attiecības starp Lielbritāniju un Krieviju stipri pabojājis spiega Skripaļa saindēšanas skandāls, Putina lielvalstij nākamais mērķis, ar ko operēt informatīvajā telpā, ir britu karaliene Elizabete. Pat neraugoties uz to, ka politiskajā arēnā karalienei ir vairāk reprezentatīva loma nekā reāla ietekme, tieši viņa esot izraudzīta kā nākamais objekts informācijas karā, analizē "Business Insider".

Tā, piemēram, nedēļas nogalē Kremļa kontrolētie mediji pārraidījuši vairākus sižetus, kuros Elizabete II parādīta neglaimojošā gaismā. Vienā no materiāliem viņai tika pārmesta pārmērīga alkohola lietošana, citā - "piešūta" vaina Skripaļu mājdzīvnieku nāvē (Jūlijas Skripaļas divas jūrascūciņas atrastas mirušas, bet viņas kaķis Našs van Dreiks tika iemidzināts dažas nedēļas pēc saimnieces nonākšanas slimnīcā).

Lai gan karaliene līdz šim nav iesaistījusies Skripaļa skandāla lietā un nekad nav sniegusi publiskus komentārus saistībā ar to, Krievijas TV kanāli arvien biežāk norāda uz viņas vainu notikušajā. Dmitrijs Kiseļovs, ar Putina gādību ieceltais "Vesti" vadītājs, savā komentārā televīzijā izteica versiju, ka karaliene Elizabete tiekot "maldināta no savas valsts vadītāju puses", ar to domājot premjeri Terēzu Meju, kura savos izteikumos un rīcībā asi nosoda Maskavu saistībā ar Skripaļu indēšanu.

"Londona vēl joprojām nav sniegusi nekādus pierādījumus par Maskavas vainu. Tagad jau ir skaidrs, ka Terēzas Mejas administrācija vienkārši melo visiem. Man šeit ir viens jautājums: bet kas notiek ar karalieni? Vai arī viņas majestāte tiek maldināta?" retoriski TV skatītājiem svētdien vaicāja tautā cienītais žurnālists Kiseļovs. Viņš karalienei pārmeta neinteresēšanos par to, ko dara "ar varu slimie" un norādīja, ka karalienei, iespējams, tas pat nerūp. Jāpiezīmē, ka šāds vēstījums līdz skatītājiem tika noraidīts vienlaikus ar pārmetumiem par Elizabetes pārāk biežo vīna dzeršanu.

Krievijas propagandas mašīna vēsta, ka karalienei būtu jābūt morālai atbildībai par viņas valstī notiekošo, tostarp Skripaļu dzīvnieku nāvi.