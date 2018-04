FOTO: ceļā beidzot devies pasaulē lielākais kruīza kuģis, taču ne visi par to ir sajūsmā

Sestdien pirmajā komerciālajā braucienā devies pasaulē lielākais kruīza kuģis "Symphony Of The Seas", savu ceļu sākot Barselonā, kur vairāki iedzīvotāji sanāca, lai protestētu pret to.