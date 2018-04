No cilvēkiem ne miņas. Notikuma vietas tuvumā atrasts vienīgi suns. (Foto: Postimees/Scanpix/LETA)

Igaunijā nakts aizsegā no stāvkrasta jūrā mīklaini ieveļas automašīna

Igaunijas glābšanas dienesti piektdien izcēluši no jūras automašīnu BMW, ko aculiecinieki naktī bija redzējuši iekrītam ūdenī no stāvkrasta valsts ziemeļos, netālu no Pakri bākas.