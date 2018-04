Oriģināls 700 gadu pirms mūsu ēras sargāja Nergala vārtus senajā Nīnivē (Asīrijas galvaspilsēta no 8. līdz 7. gadsimtam pirms mūsu ēras, apmēram 50 gadu bija lielākā pilsēta pasaulē) un mūsdienās atradās Mosulas muzejā Irākā, līdz to iznīcināja Islāma valsts teroristi.

Skulptūras autors ir irākiešu izcelsmes mākslinieks Maikls Rakovics no Ņujorkas, kurš to nosaucis Neredzamajam ienaidniekam nav jāpastāv. Rakovics savu veikumu dēvē par “oriģināla rēgu” un plāno izveidot vairāk nekā 7000 atdarinājumu senajiem mākslas darbiem Irākā, kas ir iznīcināti vai izlaupīti.

Asīriešu dieviete izvietota uz Trafalgāra laukuma ceturtā postamenta, kas izvēlēts šādām maiņas ekspozīcijām. Tā šeit atradīsies līdz 2020. gadam, nomainot 2016. gada septembrī uzstādīto britu konceptuālā mākslinieku Deivida Špriglija īkšķi.

Laukuma stūros ir četri pjedestāli, uz trim slejas tradicionālie bronzas pieminekļi – karalim Džordžam IV un diviem 19. gadsimta britu ģenerāļiem. Ceturtais postaments bija palicis tukšs, līdz Karaliskā Mākslu akadēmija ieteica to izmantot par vietu skulptūrām, kas maina cita citu.

2015. gadā pirmais startēja Ņujorkā dzīvojošais vācu mākslinieks Hanss Hāke ar darbu Dāvināts zirgs – zirga skeleta skulptūru rotāja skrejoša biržas indeksa lente, simbolizējot Londonas Sitijas finanšu pasauli.

Vissavdabīgāko projektu izdomāja britu tēlnieks Entonijs Gormlejs. Viņš sev piešķirto laiku sadalīja starp tūkstošiem slavas stundas gribētāju – ikviens varēja izmantot šo laiku brīvai pašizpausmei uz postamenta.

2015. gada decembrī par emocionāli visspēcīgāko kļuva brita Marka Kvinna marmora skulptūra ar angļu mākslinieci Alisoni Leperu stāvoklī. Viņa ir piedzimusi bez rokām un ar atrofētām kājām, beigusi universitāti, kļuvusi par māksliniecei un 2000. gadā laidusi pasaulē dēlu.