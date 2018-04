Serina Cubakihara kameru pazaudēja, nirstot pie Japānas krastiem 250 kilometru no Taivānas. (Foto: Facebook)

Krastā izskalotais fotoaparāts laimīgā kārtā bija paredzēts bildēšanai zem ūdens, tāpēc atradās ūdensnecaurlaidīgā futrālī, kas bija apaudzis ar aļģēm un gliemenēm, drīzāk atgādinot akmeni.

Uzgāja bērni

To talkas laikā uzgāja sākumskolas bērni ar skolotāju, kas nolēma par atradumu paziņot "Facebook". Īpašniece pieteicās tikai vienas dienas laikā. “Es nespēju noticēt,” BBC stāsta studente Serina Cubakihara no Japānas. “Biju ļoti izbrīnīta, kad paziņa man par to pastāstīja un nosūtīja postu ar fotogrāfijām.”

2015. gadā viņa atpūtās Išigaki salā Okinavas prefektūrā 250 kilometru no Taivānas. “Es niru ar akvalangu un pazaudēju fotoaparātu pēc tam, kad vienam no maniem paziņām beidzās skābeklis un bija vajadzīga mana palīdzība,” teic Serina.

Darbojās pat akumulators

Serina necerēja vairs ieraudzīt kameru, kas tikmēr bija devusies savā ceļojumā, lai beigās to atrastu 11 gadus vecs puika. “Mēs sākumā domājām, ka tā ir salauzta, bet tad nejauši izdevās atlauzt vienu no izaugumiem uz futrāļa, aiz kura ieraudzījām pogu atvēršanai,” atceras skolotāja Parka Lī. Iekšā nebija ne piles ūdens, turklāt atklājās, ka kameras akumulators joprojām darbojas.

Kameru atrada bērni. (Foto: Facebook)

Daži bērni sprieda, ka ir nopelnījuši tiesības atradumu paturēt, tomēr citi aicināja atrast īpašnieku. Daži foto bija uzņemti Japānā, tāpēc vēstījumu "Facebook" ievietoja gan ķīniešu, gan japāņu valodā. Vienas dienas laikā ar to sociālajā tīklā dalījās vairāk nekā 10 000 reižu, līdz to izlasīja arī Serina. Viņa ir ļoti pateicīga un solās apmeklēt Taivānu, lai atgūtu kameru un pateiktos personiski.

Atradums pie Igaunijas

Līdzīgs gadījums piedzīvots arī mūsu kaimiņu ūdeņos. 2009. gada jūnija beigās, nirstot Somu līcī Igaunijas ziemeļos pie kuģa Rasma vraka netālu no Mohni salas, Kaido Hāgens atrada jūras dibenā nogrimušu fotoaparātu "Olympus". Korpusu rotāja gliemežvāku pārklājs, bet atmiņas karte joprojām glabāja safotografētos niršanas kadrus.

Hāhens publicēja ziņu par atradumu un atrastos attēlus vietējo nirēju kluba forumos. Tā viņam izdevās atrast Tomasu Ērlandu, kurš 2008. gada augustā bija devies nirt un aizņēmies kameru no meitas. Zem ūdens pārtrūka stiprinājuma aukliņa, un nirējs pat nepamanīja, kurā brīdī aparāts pazuda. Ūdensdrošā kamera tomēr izdzīvoja, bija vajadzīgs tikai jauns akumulators un neliela kosmētiska apstrāde.