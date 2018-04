Vostrikovs video kopā ar mirušās sievas māti Olgu Tihankinu ierakstījus Krievijas pilsētā Meždurečenskā. Olga, kura daudzus gadus strādājusi Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijā, pauda neapmierinātību ar esošo sistēmu. Viņasprāt, tur strādā korumpēti un neprofesionāli cilvēki.

Tihankina piebilda, ka pēdējos gados darbā glābšanas dienestos iekārtoti nevis speciālisti, bet cilvēki, kuri atnākuši no citiem rajoniem. Tajā pašā laikā daudz jautājumu rodas par finansējumu ugunsdzēsēju tehnikai. Sieviete apgalvo, ka jaunā tehnika un helikopteri esot tikai kino, bet faktiski tiek izmantotas nolietotas padomju automašīnas, kas ir vairāk nekā 30 gadus vecas. "Problēmu ir ļoti daudz. Ugunsdzēsēju šļūtenes pēc pirmajām padeves spiedienu pārbaudēm tiek pārrautas un plīst pa vīlēm. Nav ar ko strādāt," paziņoja bojāgājušās Jeļenas Vostrikovas māte. Tikmēr Igors pieļāva, ka Ārkārtas situācijas ministrija šļūtenes pa lēto iegādājas no ķīniešiem.

Igors Vostrikovs traģiskajā ugunsgrēkā tirdzniecības centrā "Zimņaja Višņa" zaudēja sievu, trīs bērnus un māsu. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Viņa arī paziņoja, ka ministrijā ir stingrs ugunsgrēku plāns veselam gadam, kuru nedrīkst pārkāpt. Pretējā gadījumā ugunsgrēki oficiālajā statistikā tiks reģistrēti kā pamestas ēkas vai atkritumu aizdegšanās. Turklāt esošo noteikumu dēļ ministrijas darbiniekiem jānorāda nepatiesi ugunsgrēku dzēšanas ilgumi, bet mācības notiek tikai ķeksīša pēc.

Vostrikovs atklāj, ka ugunsgrēka dzēšanai tirdzniecības centrā "Zimņaja Višņa" nelaimes vietā ieradās ugunsdzēsēji no apkārtējām pilsētām.

"Piemēram, bija redzamas arī ugunsdzēsēju mašīnas no Jugras. Tā rezultātā Jugras reģions palika bez ugunsdzēsējiem. Tas tika darīts, lai būtu vizuāla izrāde par to, cik vareni viņi cīnās ar liesmām. Jugrā tajā brīdī ugunsdzēsēju vairs nebija," paziņoja atraitnis. Pēc Igora teiktā, lai uzlabotu autoparku, no budžeta tiek piešķirti miljardi, bet līdz galamērķiem šie līdzekļi nenokļūst.

Daži jautājumi radušies arī par to, kā Ārkārtas situāciju ministrijas darbinieki veica savu darbu. "Kāpēc viņi stāvēja un gaidīja īpašu aprīkojumu? Kāpēc viņi nesa ārā balonus, lai gan pirmkārt jāglābj cilvēki? Es uzskatu, ka tos bērnus, kuri sadega, nogalināja glābēji. Tā ir slepkavība. Tas nav piedodams. Bet gubernators prasa piedošanu prezidentam - tā ir zaimošana!" - atzīmēja Vostrikova sievasmāte.

Viņa ir pārliecināta, ka traģēdijā vainīgi ir visi - ministrijas darbinieki, policisti, mediķi, pašvaldības un reģionālās amatpersonas. "Kamēr valdīs vienaldzība un kukuļdošana, tas viss turpināsies," strikti saka sieviete.

"Cilvēku pilsētās ir vairāk, bet ugunsdzēsēju tehnikas mazāk, bet ugunsgrēku statistika krītas." Tas ir salīdzināms ar Āfrikas valstīm. Kā tas ir iespējams? Viss tāpēc, ka amatpersonas neko neizjūt uz savas ādas. Viņi ņem kukuļus un dara citas lietas, ko nevajadzētu darīt," sašutis ir Vostrikovs.

Savā "VKontakte" lapā vīrietis norādīja, ka viņš nepiesauc varas gāšanu, bet saprot, ka Krievijā nepieciešamas radikālas pārmaiņas.

Jauns.lv jau vēstīja, ka 25. martā Kemerovas tirdzniecības centrā "Zimņaja Višņa" bērnu rotaļu istabā izcēlās ugunsgrēks, kas ātri izpletās pa visu ēkas stāvu. Pēc oficiāliem datiem bojā gāja 64 cilvēki, bet 41 no tiem bija bērni.

Sociālajos tīklos pazūd ģimenes fotogrāfijas

Vīrietis savā sociālo tīklu lapā nofilmējis video un stāsta, ka svešinieki uzlauzuši viņa sievas un māsas sociālā tīkla "Vkontakte" kontus un izdzēsuši no turienes gandrīz visas fotogrāfijas. Kaut kāda iemesla pēc fotogrāfijas pazuda arī no Igora mātes telefona. Vostrikovs uzskata, ka kāds paņēmis viņa mirušās sievas telefonu un sācis dzēst fotogrāfijas.

"Es vispār nesaprotu... Viss sākās ar to, ka vakar uzlauza manas sievas kontu sociālajā tīklā "VKontakte", no turienes izdzēsa visas fotogrāfijas. Atstāja tikai divus vecus albumus. Es tam sākotnēji nepievērsu uzmanību. Bet tagad arī manas mātes telefonā izdzēsa fotogrāfijas no "WhatsApp". Kas to vispār dara? Esmu šokā. Cilvēki, apstājieties! Ko jūs darāt? Mums ir bēdas. Es nezinu, kā jūs dēvēt," video saka Igors.

Pārmet reklamēšanos uz traģēdijas rēķina

Kā vēstīts, 27. martā vairāk nekā 4 stundu ilgajā mītiņā pie Kemerovas apgabala administrācijas ēkas Krievijā pulcējās tūkstošiem demonstrantu. Sanākušie pauda neapmierinātību ar varasiestāžu reakciju, sastopoties ar traģēdijas sekām, un aicināja atklāt patieso upuru skaitu, kurš, pēc daudzu cilvēku domām, tiek slēpts.

Viens no aktīvākajiem runātājiem mītiņā bija Igors Vostrikovs – vīrietis, kurš traģēdijā zaudēja trīs bērnus, sievu un māsu.

Kameras kādā brīdī fiksēja momentu, kurā pūlim pretī iznākušais Kemerovas apgabala vicegubernators Sergejs Civiļevs apvainoja Igoru mēģinājumā reklamēties uz traģēdijas fona.