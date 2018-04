Kā norādīts policijas paziņojumā, lielākajai daļai deportēto personu Somiju nācies atstāt likumpārkāpumu dēļ. Lielāko pārkāpēju grupu veidojuši igauņi, kuriem noteikts iebraukšanas aizliegums saistībā ar iepriekš izdarītiem likumpārkāpumiem.

Kopumā pagājušā gada laikā no Somijas izraidīti 619 Igaunijas pilsoņi, 290 iebraucēji no Krievijas, 154 irākieši, 150 itālieši, 130 zviedri. 31 izraidītais ārvalstnieks Somijā bija ieradies no Lietuvas un 16 - no Latvijas.

Kā pastāstījusi Somijas policijas pārstāve Mia Poutanena, lielākā daļa deportēto kaimiņvalstu pilsoņu ir "personas ar noziedzīgām nosliecēm, kas izraidītas jau ne vienreiz vien".

2017.gadā policija izraidījusi kopumā 111 valstu pilsoņus, kuri Somijā uzturējušies nelikumīgi. Piektā daļa no viņiem bijuši patvēruma meklētāji, kuru pieteikumi noraidīti.

Policija prognozē, ka tuvākajā laikā izraidīto skaits pieaugs, jo patvēruma meklētāju centros šobrīd dzīvo aptuveni 10 000 cilvēku, kuru pieprasījumi noraidīti, bet apmēram 7000 no viņiem šo lēmumu pārsūdzējuši.