Nebeidzamā meklēšana vainagojās ar panākumiem 2018. gadā, kad pazudusī meitene pati sazinājās ar ģimeni.

Dienā, kad bērns pazuda, Vangs un viņa sieva meitenīti bija paņēmuši līdzi uz tirgu, kur abi strādāja par augļu pārdevējiem. Kad vecāki bija pabeiguši apkalpot klientus, viņi pamanīja, ka meitene vairs nav nekur tuvumā.

Viņi pavadīja 24 gadus, savu dzīvi burtiski veltot pazudušās meitas meklēšanai. Vanga neatlaidība piesaistīja arī Ķīnas mediju uzmanību. 2015. gadā tēvs pat mainīja darbu, kļūdams par taksistu. Viņa mērķis bija izplatīt informāciju par pazudušo meiteni, dalot skrejlapas pasažieriem, kā arī izlīmējot viņas attēlus uz automašīnas aizmugurējā stikla.

Skrejlapās Vangs izmantoja savas otras meitas fotoattēlus, jo abas meitenes bērnībā bijušas ļoti līdzīgas. Lai gan Ķīnas policija šo gadu laikā identificējusi vairākas sievietes, kuras varētu būt pazudusī Vanga meita, DNS analīzes to tā arī neapstiprināja.

2017. gada nogalē kāds policijas skiču mākslinieks izlasīja Vanga stāstu medijos un nolēma ģimenei palīdzēt. Mākslinieks izveidoja zīmējumu ar pazudušās meitenes iespējamo izskatu pieaugušā vecumā un izplatīja to internetā.

Zīmējumu bija pamanījusi kāda sieviete vārdā Kana Jina. Viņu pārsteigusi nepārprotamā līdzība ar sevi un zīmējumā redzamo sievieti. Kana sazinājusies ar Vangu Mincjinu un drīz vien atklājušās vairākas neparastas līdzības ar Vangu pazudušo meitu. Kana Jina piekritusi veikt DNS testu un rezultāts bijis pozitīvs.

Šonedēļ ģimene pēc 24 gadu atšķirtības posma beidzot tikās klātienē. Ķīnas mediji vēsta, ka Vanga pazudusī meita dzīvojusi 20 kilometru attālumā no savu bioloģisko vecāku mājām, taču netiek sniegtas sīkākas ziņas par to, kā meitene dzīvojusi pēc pazušanas no vecākiem.