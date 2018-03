Vīrietis, kurš Kemerovas traģēdijā zaudēja visu ģimeni, paziņo, ka notiek "kaut kas briesmīgs"

Starp mirušajiem bija visa Igora Vostrikova ģimene - viņa sieva, trīs bērni un māsa. Viņi nespēja izkļūt no kinoteātra. Vīrietim tas ir liels trieciens un neaizstājams zaudējums, bet viņš atradis spēkus, lai cīnītos par taisnību un meklēt tos, kuri vainojami šajā baisajā traģēdijā. Tos cilvēkus, kuru neuzmanības dēļ viņš un daudzi citi Kemerovas iedzīvotāji zaudēja savas ģimenes.

Igors Vestrikovs par notikušo ir šokā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vīrietis savā sociālo tīklu lapā publicējis video, kurā stāsta, ka svešinieki uzlauzuši viņa sievas un māsas sociālā tīkla "Vkontakte" kontus un izdzēsuši no tiem gandrīz visas fotogrāfijas. Kaut kāda iemesla pēc fotogrāfijas pazudušas arī no Igora mātes telefona. Vestrikovs uzskata, ka kāds paņēmis viņa mirušās sievas telefonu un sācis dzēst fotogrāfijas.

"Es vispār nesaprotu... Viss sākās ar to, ka vakar uzlauza manas sievas kontu sociālajā tīklā "VKontakte", no turienes izdzēsa visas fotogrāfijas. Atstāja tikai divus vecus albumus. Es tam sākotnēji nepievērsu uzmanību. Bet tagad arī manas mātes telefonā izdzēsa fotogrāfijas no "WhatsApp". Kas to vispār dara? Esmu šokā. Cilvēki, apstājaties! Ko jūs darāt? Mums ir bēdas. Es nezinu, kā jūs dēvēt," video saka Igors.

Pārmet reklamēšanos uz traģēdijas rēķina

Kā vēstīts, 27.martā vairāk nekā 4 stundu ilgajā mītiņā pie Kemerovas apgabala administrācijas ēkas Krievijā šorīt pulcējās tūkstošiem demonstrantu. Sanākušie pauda neapmierinātību ar varasiestāžu reakciju, sastopoties ar traģēdijas sekām, un aicināja atklāt patieso upuru skaitu, kurš, pēc daudzu cilvēku domām, tiek slēpts.

Viens no aktīvākajiem runātājiem mītiņā bija Igors Vostrikovs – vīrietis, kurš traģēdijā zaudēja trīs bērnus, sievu un māsu.

Kameras kādā brīdī fiksēja momentu, kurā pūlim pretī iznākušais Kemerovas apgabala vicegubernators Sergejs Civiļevs apvainoja Igoru mēģinājumā reklamēties uz traģēdijas fona.