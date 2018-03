Krievija izraidīs vienu Latvijas vēstniecības diplomātu, uzdodot viņam pamest valsti līdz 6.aprīlim.

Maskava arī izraida četrus diplomātus no Polijas, trīs no Lietuvas, divus no Nīderlandes, divus no Itālijas un vienu no Somijas, kā arī Igaunijas militāro atašeju.

Krievijas Ārlietu ministrija piektdien izsauca Krievijas diplomātus izraidījušo Eiropas valstu vēstniekus, lai iesniegtu protesta notu un paziņotu par atbildes pasākumiem.

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs jau ceturtdien paziņoja, ka Krievijas atbilde uz 60 tās diplomātu izraidīšanu no ASV un Krievijas konsulāta Sietlā slēgšanu būs tāda paša skaita ASV diplomātu izraidīšana un piekrišanas atsaukšana ASV ģenerālkonsulāta darbam Sanktpēterburgā. Lavrovs pavēstīja, ka Maskava spers simetriskus soļus arī pret citu valstu diplomātiem.

ASV, 18 Eiropas Savienības (ES) valstis, tostarp Latvija, kā arī Kanāda un Ukraina saistībā ar Lielbritānijā notikušo uzbrukumu bijušam dubultaģentam Sergejam Skripaļam paziņojušas, ka izraida Krievijas diplomātus. ES un ASV ir vienisprātis, ka uzbrukumu Skripaļam Lielbritānijā, visticamāk, sarīkojusi Krievijas valsts.