Sergeja Skripaļa brāļameita Viktorija sarunā ar britu medijiem atklājusi, ka ārsti Solsberi slimnīcā ģimeni informējuši par saindēto cilvēku veselības stāvokli. Tas joprojām ir smags, taču stabili smags. Ir pamatīgi bojātas Skripaļa un viņa meitas Jūlijas smadzenes, kas, ja vien upuri izdzīvo, nozīmē "debilitāti uz mūžu", raksta "The Times". Būšot brīnums, ja tā tomēr nenotiks, atsaucoties uz ārstu pausto, vēsta Skripaļa brāļameita.

Mātei nekas netiek teikts

Viktorija arīdzan pastāstījusi, ka no ziņām par notikušo traģēdiju tiek saudzēta Skripaļa māte, 90 gadu vecā Jeļena Jakovļevna. Lai arī sieviete ir interesējusies, kur pazudis dēls, viņai tiek teikts, ka Skripaļs atrodas biznesa darīšanās un ka viņš esot mātei zvanījusi, taču tad viņa gulējusi. Sirmgalve ģimenes lokā tiek saudzēta, baidoties par viņas veselību gadījumā, ja sieviete uzzinās par dēla saindēšanu.

Jau vēstījām, ka arī ķīmiķis, kurš savulaik stradāja pie nervu indes "Novičok" izgudrošanas, publiski paudis, ka cerību uz atveseļošanos abiem nav - pat ja Skripaļi izdzīvotu, viņi nekad vairs nekļūtu veseli.

83 Foto Dubultaģenta Skripaļa un viņa meitas saindēšana Lielbritānijā, kas izraisīja starptautisku skandālu +79

Indēšanā izdzīvojušais policists jau mājās

Trešais cilvēks, kurš tiešā veidā cieta no saindēšanas ar "Novičoku", bija seržants Niks Beilijs. Viņu pagājušajā nedēļā no slimnīcas Solsberi izrakstīja. Tur policists Beilijs ārstējies trīs nedēļas. Viņam iznākot no slimnīcas, gan tās pārstāvji, gan uzbrukuma izmeklētāji publiskā paziņojumā medijiem pauda, ka privātu iemeslu dēļ neatklās, kādas sekas saindēšana atsājusi un kāds ir kopējais policista veselības stāvoklis, vēstīja "Euronews".

Pats Beilijs uzrakstījis vēstījumu, ko publiski nolasījis viņa kolēģis. "Cilvēki man prasa, kā es jūtos. Nav tādu vārdu, kas aprakstītu, kā šobrīd jūtos. Sirreāli - tas būtu trāpīgākais vārds. Viss notikušais bijis kaut kas sirreāls. Esmu ļoti pateicīgs visiem par atbalstu, esmu saņēmis daudz kartiņu, vēstuļu, laba vēlējumu," teikts Beilija rakstītajā paziņojumā.

Saistītās ziņas Nervu indes autors skaidro, ko Maskava caur Skripaļa mērdēšanu grib pateikt citiem Skripaļs neilgi pirms indēšanas incidenta vērsies pie Putina, atklāj spiega draugs Skripaļa nervu indes izgudrotājs: "Viņš un meita, visticamāk, nomirs. Pat ja izdzīvos, nekad neatveseļosies"

Jau vēstījām, ka 4.martā Lielbritānijas pilsētā Solsberi uz soliņa tika atrasti Sergejs Skripaļs un viņa meita Jūlija. Abi bija saindēti ar nervus paralizējošu gāzi, un spiega saindēšana izvērtās plašā konfliktā starp Lielbritāniju un Krieviju, vienlaikus liekot daudzām valstīm - tostarp Latvijai - izraidīt cilvēkus no Krievijas diplomātiskā korpusa.