Tagad par to var runāt, aizmirstot līdzšinējās spekulācijas par Gagarina nāves iemesliem, sacīts paziņojumā. Un tā - Jurijs Gagarins mira tamdēļ, ka saņēma kļūdainas komandas no Zemes, apliecinājis pilots, tehnisko zinātņu doktors un valdības komisijas izmeklētājs Arsenijs Mironovs.

Jau gadu desmitiem laika periodā ap Gagarina nāves datumu raisās spekulācijas par to, kāpēc īsti viņš mira treniņlidojumā 1968.gada martā, kurā abi piloti gāja bojā. Pirms padsmit gadiem Kremļa atslepenotajā ziņojumā bija lasāms, ka abi miruši tāpēc, ka centušies izvairīties no meteoroloģiskā gaisa balona un veikuši nepareizu manevru. Vēlāk tāpat tika aplēsts, ka pilotiem trūcis skābeklis kabīnē un viņi zaudējuši samaņu. Visbeidzot kā viens no Gagarina nāves iemesliem minēta pat sastapšanās ar NLO.

Tagad oficiāli paziņots, ka iemesls bijusi kļūdaina komanda no cilvēkiem uz sauszemes. Profesionālā valodā starp lidotājiem un pilotiem bijusi saprātīga, līdzena rāciju saruna, taču kāda rekomendācija, kam piloti paklausījuši, kļuva liktenīga. Tā vēstījusi par kāda cita lidaparāta esamību ļoti, ļoti tuvu un ka Gagarinam jāmaina lidojuma grādi. Izmeklēšanas komisijai tā arī nav izdevies noskaidrot, kurš tieši sēdēja pie radariem brīdī, kad avārija notika.

Gagarins bija pirmais cilvēks Padomju Savienībā, kurš lidoja kosmosā - tas notika 1961.gada 12.aprīlī. Viņš mira 34 gadu vecumā treniņlidojumā lidmašīnā MiG-15 kopā ar instruktoru pulkvedi Vladimiru Serjoginu netālu no Novoselovas sādžas Kiržačas rajonā Vladimiras apgabalā. Apglabāts pie Kremļa sienas Maskavā.