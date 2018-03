Foto: Kirill Kukhmar/TASS

Sudenoka līdzās vēl citiem četriem lielveikala vadītājiem šobrīd tiek vainota 64 cilvēku nāvē, kuru dzīves aprāvās izklaides centrā svētdien un pirmdien. Sudenoka ir pārliecināta, ka nelaimes iemesls ir tīša dedzināšana, raksta Krievijas portāli.

Aģentūrai "Tass" centra vadītāja stāstīja, ka notikušais varētu būt atriebība no to pusaudžu puses, kurus pēdējā laikā nācies regulāri izraidīt no tirdzniecības centra rotaļu istabas - tās vietas, kur arī uguns izcēlusies. Pēdējā mēneša laikā tur atteikts uzturēties grupai jaunu puišu, kas izcēlušies ar sliktu uzvedību. Tie esot bijuši 7-8 pusaudži "ar dažādu nacionalitāti".

Priekšniece tiesā liecināja, ka "Ziemas ķiršos" notikušas regulāras ugunsdrošības pārbaudes, pēdējā - 14.februārī, pirmspēdējā decembrī. Sudenokas teikto apliecināja centra elektriķis Aleksandrs Ņikitenko, kurš arīdzan atbildīgs par signalizācijas iekārtām.

Tiesā Sudenoka arī sacīja, ka abu kinozāļu rezerves izejas bijušas vaļā, nevis aizslēgtas, kā iepriekš ziņots. Durvis tikušas aprīkotas ar magnētiem, jo klienti esot regulāri sūdzējušies par troksni filmu laikā, tām aizveroties.

Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievijas Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs Aleksandrs Bastrikins paziņojis, ka saskaņā ar pašreizējo galveno versiju ugunsgrēku Kemerovas lielveikalā izraisījis īssavienojums ēkas elektroinstalācijā. Otra notikušā versija esot atklātas liesmas izmantošana, taču tā esot mazticama, piebildis Bastrikins. Viņš arī pavēstījis, ka ēkas ugunsdzēsības signalizācija nav darbojusies kopš 19.marta un ka apsargs, kad kļuvis zināms par ugunsgrēku, nav iedarbinājis arī ar roku ieslēdzamo nelaimes izziņošanas sistēmu.