Omīte apbērēs meitu, vedeklu un visus savus mazbērnus: 6 ļoti sāpīgi stāsti par traģēdiju lielveikalā Krievijā

Aļona Sabadaša uz Kemerovas pilsētā tik populāro lielveikalu-izklaides vietu "Ziemas ķirši" bija devusies kopā ar Nadeždas Vostrikovas trim mazbērniem un viņas topošo vedeklu Jeļenu. Abām jaunajām sievietēm līdzi bija trīs Nadežda mazbērni - Anna (7), Artjoms (5) un Romans (2), kurš tikai nesen sācis staigāt.

"Viņi visi bieži gāja uz to kinoteātri. Un sanācis, ka visi vienkopus arī svētdien aizgāja... pēc savas nāves, medijam "Moskovskij Komsomolec" stāsta omīte Nadežda. Mazajam Romanam tas bijis pirmais kino apmeklējums viņa īsajā mūžā. "Es jutu, ka todien vajadzēja palikt mājās! Man bija nelāga nojausma, intuīcija paredzēja ko sliktu," tagad, kad viņu vairs nav starp dzīvajiem, saka vecmāmiņa.

Sieviete skaidro, ka svētdien līdz pat pl.16 (pēc Krievijas laika) sazinājusies ar savu meitu Aļonu. Īsi pēc tam Aļona zvanījusi un kliegusi klausulē, ka telpās izslēgtas gaismas, ir tumšs un smacē dūmi, un redzama uguns. "Es tūdaļ metos turp, tas ir pavisam netālu, triju minūšu laikā biju klāt un lūdzu izlaist ārā savus mīļos," stāsta Nadežda. Aļona jau bija ieslodzīta kopā ar desmitiem citu apmeklētāju telpās, taču paspējusi piezvanīt arī savam tēvam, kuram teikusi "es mirstu!" Pēc tam sievietes tālrunis vairs nav bijis sazvanāms.

Pirmdienas rītā Nadeždas dēls Igors aizbraucis uz Kemerovas morgu, kur viņam pateikts, ka jātaisa DNS analīzes, jo sadegušos ķermeņus nevar atpazīt pēc ārējām pazīmēm. "Mana meita Aļona studēja tiesību zinātni, vedekla Jeļena audzināja bērnus, es un mans dēls esam uzņēmēji," par sevi saka vecmāmiņa, kurai nāksies apglabāt gan meitu, gan mazbērnus. Ziņu par vedeklas līķi nav joprojām.

Pusgada laikā ģimenē jau otrā tuvinieka nāve

Daša mira, nesagaidot savus 13.

Portāls Mk.ru turpina apkopot nelaimes skarto ģimeņu stāstus. Dzīvību traģēdijā zaudējusi arī Daša Sarajeva - meitene, kurai 1.maijā apritētu tikai trīspadsmit gadu. Mazā Daša jau sen gribējusi aiziet uz populārā tirdzniecības centra kino, taču mātei Gaļinai nekad nav bijis laika. Dašu pavadīt pieteikusies ģimenes draudzene, 30 gadu vecā Anfisa Kleina. Kopš svētdienas gan Daša, gan Anfisa atrodas bezvēsts pazudušo sarakstā.

Anfisa, kura uz kino aizgāja kopā ar savu krustmeitu Dašu. Mirušas abas.

Dašas brālis Konstantīns teic, ka pēdējo sešu mēnešu laikā šī ir jau otrā traģēdija ģimenē. Pirms pusgada no sirdstriekas miris Dašas tēvs. "Mums nav bijis laika, lai atgūtos no tās nelaimes, un nu nāk kaut kas šāds...," sēro puisis. Draudzenes Anfisas vīrs ir tālbraucējs un bijis ceļā brīdī, kad traģēdija lielveikalā notika. Konstantīns ar viņu tūdaļ sazinājies, un pirmdien vīrietis jau sāka ceļu atpakaļ uz Kemerovu.

Ierastais svētdienas kino apmeklējums - liktenīgs visai ģimenei

30 gadus vecie Irina un Vjačeslavs Bakhijevi, kā ierasts, uz "Ziemas ķiršiem" gāja katru svētdienu. Kā parasti, viņiem līdzi bija arī abu 7 gadus vecā meita Anita. Viņi visi ir miruši ugunsgrēkā. Irina bija grāmatvede, vīrs inženieris, un īsi pirms nāves sieviete piezvanījusi savai mātei un brālim, kuriem paudusi dusmas, ka nevar izkļūt ārā no smacējošajām telpām.

Skolotāja Tatjana paguva izglābt meitu, sevi ne

Kemerovas skolas skolotājai Tatjanai Darsaļai izdevās no nelaimes izglābt savu meitu, taču viņa pati gāja bojā. Tatjana pasniedza angļu un vācu valodas priekšmetus pilsētas ģimnāzijā un skolēnu atzinumā bijusi lielisks cilvēks.

"Viena no manām mīļākajām skolotājām," teic audzēknis Oļegs, "man nekad īsti nepatika angļu valoda, bet viņa savās stundās spēja ieinteresēt - viņa to pasniedza it kā spēlēšanās manierē. Kad noskanēja zvans, mums pat bija žēl, ka stunda beigusies. Mums, visai klasei, viņas ļoti pietrūks," stāsta skolnieks.

Skolotāja Tatjana izglāba daudzus bērnus un arī savu meitu, taču pati gāja bojā.

Iepriekš Tatjana strādājusi citā Kemerovas skolā, bet tad pārnāca strādāt uz skolu, kur mācījās viņas pašas meita Eļa. Māte ar Eļu svētdien devās uz kino nelaimīgajā izpriecu centrā. Kā stāsta Eļas paziņas, skolotāja mirusi tāpēc, ka glābusi nevis sevi, bet gan daudzos bērnus un pati savu meitu, kurus stūmusi ārā no lielveikala un pati atgriezusies, lai to darītu atkal un atkal. Kad iebruka jumts virs abām kinozālēm, tas vairs nebija iespējams. Sieviete palika iesprostota, taču izglāba savu meitu un vēl citus bērnus. Eļa bija vienīgā Tatjanas meita. Skolotājas ķermenis ir starp atpazītajiem, un 28. martā ģimnāzijā notiks atvadīšanās no bērnu mīlētās pedagoģes.

Tētis atveda savas trīs meitas uz "Šerloku Holmsu" - nevienas vairs nav

Aleksandram un Olgai Lijevļajeviem 25.marts būs sāpīgs uz visu atlikušo mūžu - viņu visas trīs meitas mira kinoteātrī. Jaunākā bija tikai piecus gadus veca, vecākajai - 11. Mirušo bērnu tētis medijam "Meduza" atklāja, ka vecākā meita jau sen dīkusi, ka grib noskatīties multfilmu par Šerloku Holmsu. Viņa arī bija tā, kas vecākiem zvanīja un teica, ka kopā ar māsām nevar izkļūt laukā no kinozāles. Tas notika pusotru stundu pēc tam, ka seanss sācies.

Tēvs Aleksandrs meitām bija nopircis popkornu un pavadījis uz kinozāli 4.stāvā, pēc tam pats devies uz "Ziemas ķirša" pirmo stāvu, kur staigājis pa veikaliem. Kad piezvanījusi meita, viss jau ritējis pilnā sparā - ēka pilna dūmiem, apkārt panika. Tēvs meties uz 4.stāvu, pa ceļam no līdzpilsoņiem dabūjis samitrinātas lupatas, ko pielikt pie deguna. Ticis līdz kinozālei, viņš izsitis logu, taču pēc tam pakritis. Tad vīrietis traucies lejup, izskrējis uz ielas un saucis glābēju brigādi turp. "Viņi teica, ka nāks, tikai jāuzliek maskas. Veselas trīs minūtes viņi tās lika! 3 minūtes, bļ**! Un tikai tad iegāja ēkā!"

Triju mirušo meiteņu māte Olga.

Konkrētā brigāde devusies uz 4.stāvu pie bērniem multfilmas zālē, taču tad nācis signāls, ka uguns pārmetusies uz centrālo kāpņu telpu, un visa brigāde devusies turp. Aleksandrs lūdzis kādam glābējam aizdot viņam masku, taču tas viņam atteikts, jo reglaments neļaujot. "Manas meitenes sadega asiņainas kārtības dēļ," spriež tēvs. Meitu māte Olga šobrīd nespēj runāt ar medijiem.

11 gadus vecs zēns ir komā. Visa viņa ģimene - mirusi

Puisēns Sergejs bija viens no pārdesmit cilvēkiem, kurš, glābjoties no liesmām, izlēca pa logu. Krievijas mediji ziņo, ka uz to pamudinājis tēvs, bet pārējie izlēkt nav paguvuši.

Kritienā bērns guvis tik smagas traumas, ka patlaban atrodas komas stāvoklī slimnīcā. Viņš vēl nezina, ka mammu, tēti un mazo māsu ugunsgrēkā nav izdevies glābt - viņi visi miruši. Sergejam palikusi vecmāmiņa, kura arī atpazinusi morgā visu savu ģimeni.

Kopumā Kemerovas pilsētā dzīvo gandrīz pusmiljons cilvēku, un ir maz tādu, kas tieši vai netieši nebūtu saistīti ar kādu no bojāgājušajiem.

Saistītās ziņas Lielveikala darbinieks esot redzējis divus puišus, kuri batutu centrā aizdedzinājuši porolona kubus FOTO: Kemerova grimst sērās, asarās un ziedos, pieminot veikalā mirušos Lielveikalā Kemerovā nedarbojās signalizācija; cilvēki palika iesprostoti kinozālēs, kad iegāzās jumts