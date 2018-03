Intervijā telekanāla CBS programmā "60 Minutes" Kliforde sacīja, ka viņai vienreiz - 2006.gadā - bijušas seksuālas attiecības ar Trampu, un tas noticis labprātīgi.

"Viņš zina, ka saku patiesību," sacīja Kliforde, uzsverot, ka viņas stāsts nav viens no kampaņas "Me too" gadījumiem. "Es nebiju upuris," viņa piebilda.

Tomēr intervijā Kliforde neatklāja daudz jaunu faktu par savu dēku ar Trampu, bet sacīja, ka 2011.gadā kāds vīrietis viņai Lasvegasā draudējis, lai viņa nerunātu par šo gadījumu.

Kliforde sacīja, ka iebiedēšana notikusi autostāvvietā, kur viņa tobrīd atradusies kopā ar savu mazo meitu.

Vīrietis sacījis, lai viņa liek mierā Trampu un piebildis: "Kāda skaista maza meitenīte. Būtu žēl, ja kaut kas notiktu ar viņas mammu."

Kliforde neilgi pirms prezidenta vēlēšanām 2016.gadā saņēma 130 000 ASV dolāru par klusēšanu un tagad cenšas panākt, lai tiktu anulēts viņas parakstīts konfidencialitātes līgums.

Baltais nams vēl nav komentējis Klifordes interviju.

Tramps ar savu pārstāvju starpniecību iepriekš ir noliedzis Klifordes apgalvojumus.

Trampa advokāts Donalds Koens paziņojis, ka samaksājis Kilfordei minēto naudas summu no savas kabatas.

Koens apgalvoja, ka nedz Tramps, nedz viņa uzņēmums "The Trump Organization" nav bijuši saistīti ar šo pārskaitījumu, kā arī nav viņam šo summu pēcāk atlīdzinājuši.

Tomēr Klifordes advokāts "60 Minutes" sacīja, ka viņam ir dokumenti, kas pierāda, ka Koens izmantojis savu e-pasta adresi "The Trump Organization", lai nokārtotu naudas pārskaitījumu, un konfidencialitātes līgums nosūtīts ar kurjeru Koenam uz "The Trump Organization" biroju Trampa tornī Ņujorkā.