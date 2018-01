Daudzmiljonu kompāniju šobrīd skar četras atsevišķas tiesvedības no sievietēm, kas strādājušas "Monster Energy" impērijā. Sievietes apgalvo, ka šajā uzņēmumā ir "ļaunprātīga un diskriminējoša" darba vides kultūra.

Divas no tiesvedībām vērstas pret uzņēmuma viceprezidentu Džonu Kīnliju, vēsta "New York Post". Viņu apsūdz darbinieču iebiedēšanā, uzmākšanās epizodēs un atriebībā, proti, trīs uzņēmuma darbinieces tikušas atlaistas no darba, tādējādi sagraujot viņu reputāciju darba tirgū.

Kā izriet no sieviešu apsūdzībām, Kīnlijs sūtījis īsziņas kas satur vārdus 'padauza, slampa, kuce', kā arī rakstījis rasistiska rakstura tekstus par "melnajiem pi*pjiem".

Izdevums "Huffington Post" ziņo, ka Kīnlijs negaidīti devies atvaļinājumā, taču "Monster Energy" sabiedrisko attiecību daļa informē, ka viņa atvaļinājums nekādā gadījumā nav saistīts ar izcēlušos skandālu.

Kīnlijs nav vienīgais "Monster Energy" augsta ranga darbinieks, pret kuru vērsušās aizvainotas sievietes. Tiesvedība sākta arī par 51 gadu vecā kompānijas menedžera Filipa Ditriha darbībām. Ditrihu kāda darbiniece apsūdz seksuālā uzmācībā, kas iedragājusi viņas spēju strādāt un rezultātā darbiniece bijusi spiesta no darba aiziet.

Notikumi ved uz 2016.gadu, kad apsūdzības uzturētāja bijusi algots darbinieks "Monster Energy" personāla daļā. Viņa pati to raksturo kā "zēnu klubiņu", kur sievietes bijušas retums. Tur viņa saskārusies ar seksuālu uzmācību.

"Monster Energy" šo gadījumu komentē kā centienus piedzīt naudu no neapmierinātu bijušo darbinieku puses. "Viņas ir apvienojušās, lai publiski medijos diskreditētu kompāniju un tiesājoties gūtu naudu. Gadījumi ir dažādi, savstarpēji nesaistīti, un nebūt neliecina par sistēmisku diskriminējošu vidi uzņēmumā," teikts kompānijas paziņojumā.

"Coca-Cola", kurai "Monster Energy" pieder 18,1% kapitāldaļu, paudusi, ka tai nekas nav zināms par šiem skandāliem un tiesvedībām.