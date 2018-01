18.janvārī Turcijas piekrastes Trabzonas lidostā no klints malas tika nocelta "Pegasus Airlines" pasažieru lidmašīna, kura 13. janvārī noslīdēja no skrejceļa.



Neviens no 168 cilvēkiem uz klāja incidentā necieta. Viņi stāstīja par paniku salonā, kad lidmašīna Trabzonas lidostā noslīdēja no skrejceļa un ar degungalu pa priekšu tuvojās Melnajai jūrai, bet par laimi stāvā nogāzē iestiga dubļos.

Pāris metrus no Melnās jūras noceļ "Pegasus Airlines" pasažieru lidmašīnu, kas bija uzkārusies uz klints malas. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Kāds pasažieris medijiem sacīja, ka viņiem nācies lidmašīnā gaidīt aptuveni 20 minūtes, līdz viņi evakuēti. "Bija jūtama degvielas smaka, tādēļ mēs domājām, ka lidmašīna uzsprāgs," sacīja pasažieris.

Citi pasažieri stāstīja, ka lidmašīna uz skrejceļa sākusi drebēt un pasažieru vidū izcēlusies panika. "Lidmašīna varēja aizdegties vai iegāzties jūrā. Paldies Dievam, ka tas nenotika," teica kāds pasažieris.

"Pegasus Airlines" paziņojumā apgalvoja, ka Boings 737-800 piezemējoties, uz skrejceļa piedzīvojis incidentu, bet pasažieri, 2 piloti un 4 apkalpes locekļi palika sveiki un veseli.