Atvaļinātā ģenerāļa Kelija izteikumi sanāksmē ar Kongresa Latīņamerikas izcelsmes likumdevēju grupu, par ko trešdien ziņoja laikraksts "The New York Times", bija viena no retajām reizēm, kad no administrācijas puses izskan atšķirīgs viedoklis robežmūra jautājumā.

Kelijs sacījis likumdevējiem, ka viņam izdevies pārliecināt Trampu par to, ka mūris nav nepieciešams un ka prezidenta viedoklis robežas sargāšanas jautājumā ir "evolucionējis".

Tomēr Tramps ceturtdien nekavējās paust savu nostāju šajā lietā, tviterī rakstot: "Mūris ir mūris, tas nekad nav mainījies vai evolucionējis kopš pirmās dienas, kad es to iecerēju."

Prezidents piebilda, ka daļai mūra jābūt caurskatāmai un no jauna uzstāja, ka par to "tieši vai netieši" maksās Meksika.

"20 miljardi dolāru ir nieks salīdzinot ar to, ko Meksika iegūst no ASV. NAFTA (Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgums) ir slikts joks," norādīja Tramps, no jauna apliecinot savu viedokli par līgumu, kas šobrīd sarunās tiek pārskatīts.

Vienlaikus Tramps skaidroja, ka mūris netiks celts vietās, kur robežas šķērsošanai ir dabiski šķēršļi.

Kelijs tika iecelts Baltā nama personāla vadītāja amatā pirms sešiem mēnešiem, šādi cenšoties panākt lielāku kārtību Trampa haotiskās prezidentūras komandcentrā.

Paužot atšķirīgu viedokli, Kelijs, kā šķiet, norāda, ka "viņa darbs ir apmācīt dažkārt slikti informēto prezidentu, kurš valsts amatā iepriekš nav kalpojis", skaidroja "The New York Times".