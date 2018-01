Pats Tramps šo visu tviterī komentējis ar sevis ierasto pašpārliecinātību: "Es no ĻOTI veiksmīga uzņēmēja kļuvu par vadošu televīzijas zvaigzni, tad par Savienoto Valstu prezidentu (ar pirmo mēģinājumu). Es domāju, ka tas nozīmē nevis gudru, bet ģēniju (..) ļoti stabilu ģēniju," janvāra sākumārakstīja Tramps.

Tomēr, neskatoties uz savu pārliecību, viņš nolēma doties pie ārstiem, kas viņa veselību apliecinās arī oficiāli, tomēr viss nebija tik gludi, kā ASV prezidents to bija vēlējies.

Donalda Trampa ārsts Ronijs Džeksons apbēdināja daudzos viņa nelabvēļus, paziņojot, ka ar veselību (tostarp garīgo) viss ir lieliski, bet vienīgās problēmas ir politiķa liekais svars, paaugstinātais holesterīna līmenis un fizisko aktivitāšu trūkums, kā jau vairumam amerikāņu, vēsta CNN.

191 centimetru garais Tramps šobrīd sver aptuveni 109 kilogramus, kas nozīmē, ka pēdējā gada laikā viņš ir pieņēmies par aptuveni diviem kilogramiem. Šie rādītāji pēc ķermeņa masas indeksa apliecina ASV Nacionālā veselības institūta noteiktos standartus, kas valsts galvu klasificē, kā cilvēku ar lieko svaru. Donalds Tramps šobrīd ir aptuveni puskilograma attāluma, no augstākās kategorijas - aptaukojies.

Donalds Tramps ir puskilograma attālumā no tā, lai tiktu klasificēts kā aptaukojies. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Džeksons atklājis, ka viņš palīdzēs prezidentam sagatavot ikdienišķu treniņu grafiku un ēdienkarte, kas ļautu uzlabot viņa liekā svara problēmas. Ārsts uzskata, ka Trampam būtu jānomet kādi 5 līdz 8 kilogramu, lai viss būtu normas robežās.

Liekais svars ir milzīga problēma ASV, jo vairāk nekā 70% cilvēku valstī pēc ķermeņa masas indeksa ietilpst kategorijās "liekais svars" vai aptaukojies. Šāda ķermeņa masa palielina diabēta iespējamību un sirds saslimšanu risku. Džeksons gan paziņoja, ka pašlaik ar Trampa sirdsdrabību pašlaik viss ir vislabākajā kārtībā.



Skandalozās grāmatas autors Vulfs pavēstīja, ka materiāli publikācijai ņemti no intervijām ar Trampam tuvu stāvošiem cilvēkiem, un visi viņi Trampu raksturojuši vienādi. "Viņi visi teica, ka viņš ir kā bērns. Un viņi ar to domā to, ka viņam ir vajadzīgs tūlītējs apmierinājums. Viss attiecas uz viņu," Vulfs stāstīja telekanāla NBC raidījumā "Today".

"Ļaujiet man novilkt šeit līniju. 100% cilvēku ap viņu" apšauba Trampa piemērotību amatam, turpināja autors.

"Viņi saka, ka viņš ir plānprātiņš, idiots. Patiesībā norit sacensība, lai tiktu skaidrībā par to, kas ir šis cilvēks. Atcerēsimies, ka šis cilvēks nelasa. Neklausās. Viņš ir kā ķīniešu biljards. Vienkārši šauj no malām," paziņoja Vulfs.