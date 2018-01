Apsūdzības rakstā teikts, ka policija nav spējusi noteikt, kā Valla mirusi, bet viņas nāvi "varēja izraisīt rīkles pārgriešana vai žņaugšana".

Madsens apsūdzēts slepkavībā, par nepiedienīgu apiešanos ar līķi, kā arī Vallas līķa sadalīšanu, teikts prokuratūras paziņojumā.

"Lieta ir ļoti neparasta un ārkārtīgi brutāla," atzina īpašais prokurors Jakobs Buks-Jepsens.

Prokuratūra apliecināja, ka pieprasīs Madsenam mūža ieslodzījumu, kā arī tā dēvēto drošo apcietinājumu, kas ļauj pagarināt ieslodzījuma laiku gadījumā, ja notiesātais tiek uzskatīts par bīstamu.

Mūža ieslodzījums Dānijā vidēji ilgst 17 gadus.

Prasība par drošā apcietinājuma noteikšanu ir balstīta Madsena psihiatriskajā izvērtējumā.

30 gadus vecā Valla pēdējo reizi redzēta 10.augusta vakarā uz amatiera būvētās zemūdenes, kad tā pameta Kopenhāgenas ostu.

Zemūdene ir jākonfiscē un jāiznīcina, teikts paziņojumā.

Pagājušajā nedēļā policija paziņoja, ka pārtrauc meklēšanas darbus, jo Kēges līcī, netālu no Kopenhāgenas, atrasts Vallas torss, galva, kājas un rokas.

Madsens atzinis, ka iemetis žurnālistes līķi jūrā, tomēr noliedz, ka būtu viņu noslepkavojis.

Izmeklēšanas gaitā viņš izklāstījis dažādas versijas tam, kā Valla viņa zemūdenē nomirusi.

47 gadus vecais vīrietis atrodas pirmstiesas apcietinājumā kopš 12.augusta un paliks tur līdz 7.februārim.

Prāva sāksies 8.matā, bet spriedums gaidāms 25.aprīlī.

Kā ticis ziņots iepriekš, Valla gribējusi Madsenu intervēt.

Prokuratūra iepriekš pauda uzskatu, ka Madsens Vallu nogalināja savu seksuālo fantāziju dēļ.

Valla bija ārštata žurnāliste, kas sadarbojās ar tādiem medijiem kā "The New York Times" un "The Guardian".