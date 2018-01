57 gadus vecajam Deividam Alenam Turpinam un 49 gadus vecajai Luīzei Annai Turpinai izvirzītas apsūdzības par spīdzināšanu un bērnu apdraudēšanu.

Policija izsaukumu saņēmusi svētdienas rītā, kad 17 gadus vecai meitenei izdevās aizbēgt no Turpinu mājas Perisā, kas atrodas 115 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Losandželosas.

Aizturētie vecāki. (Foto: AFP)

Policija mājā vairākus bērnus atrada pieķēdētus pie savām gultām tumšā un smakas pārņemtā vidē, bet vecāki nespēja sniegt loģisku atbildi, kāpēc bērni atrodas šādā stāvoklī.

Pārmeklējot māju, policija noskaidroja, ka no 12 tur atrastajiem Turpinu bērniem septiņi patiesībā bijuši pieaugušie vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Upuri, jaunākajam no kuriem bijuši tikai divi gadi, cietuši no nepietiekama uztura un esot bijuši ļoti netīri, paziņoja policija.